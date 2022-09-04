В Британии ужаснулись разнице цен с Россией после введения санкций

The Sun сравнил цены в Великобритании и России после введения санкций

Западные санкции не сказались на ценах в российских магазинах, сообщили в СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Западные санкции не смогли ослабить российскую экономику: ряд товаров в местных магазинах упал в цене, а топливо стоит значительно дешевле, чем в Великобритании. Статью об этом опубликовала британский таблоид The Sun.

«Большое санкционное спасибо! Добро пожаловать в обложенную санкциями Россию, где цены снижаются, в то время как британцы страдают от стремительной инфляции», — пишет издание.

Авторы отметили, что антироссийские санкции оказали пагубное влияние лишь на европейские страны, в том числе и на Великобританию. «В августе цены на продукты питания в Великобритании росли самыми быстрыми темпами после экономического кризиса 2008 года, подскочив на 10,5% по сравнению с предыдущим годом. В июле продовольственная инфляция ускорилась до 9,3 процента», — говорится в статье. При этом в Москве цены на продукты питания с начала года упали на 11,3%.

По данным газеты, в последнее время в России упали цены на капусту, картофель, морковь, бананы, помидоры и груши. Британцам тем временем приходится оплачивать рекордно высокие счета за электроэнергию и покупать топливо намного дороже, чем оно стоит в России.

Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине. Так, страны ЕС и США ввели частичное эмбарго на поставки российских энергоресурсов. В связи с этим Запад столкнулся с сильнейшим за последние годы энергетическим кризисом и рекордно высокой инфляцией.