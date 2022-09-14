В Запорожье пресекли попытку разведки боем со стороны ВСУ

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, оружие, снайпер, война, окоп, добровольцы, спецоперация, свд, чвк, СВО, наемники
Мобильные группы ВСУ отброшены на исходные позиции Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Запорожской области союзные войска пресекли попытку разведки боем со стороны ВСУ. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«На линии боевого соприкосновения … в нескольких местах была попытка разведки боем. Ее отбили. Часть мобильных групп уничтожена, остальные отошли на исходные позиции», — рассказал Рогов РИА «Новости».

Часть Запорожской и вся Херсонская область были взяты под контроль российских войск в ходе спецоперации на Украине. Спецоперация проводится по указанию президента РФ Владимира Путина с 24 февраля. Ее основными целями заявлены защита мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины.

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В Запорожской области союзные войска пресекли попытку разведки боем со стороны ВСУ. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «На линии боевого соприкосновения … в нескольких местах была попытка разведки боем. Ее отбили. Часть мобильных групп уничтожена, остальные отошли на исходные позиции», — рассказал Рогов РИА «Новости». Часть Запорожской и вся Херсонская область были взяты под контроль российских войск в ходе спецоперации на Украине. Спецоперация проводится по указанию президента РФ Владимира Путина с 24 февраля. Ее основными целями заявлены защита мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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