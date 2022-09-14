В Запорожье пресекли попытку разведки боем со стороны ВСУ

Мобильные группы ВСУ отброшены на исходные позиции
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Запорожской области союзные войска пресекли попытку разведки боем со стороны ВСУ. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«На линии боевого соприкосновения … в нескольких местах была попытка разведки боем. Ее отбили. Часть мобильных групп уничтожена, остальные отошли на исходные позиции», — рассказал Рогов РИА «Новости».
Часть Запорожской и вся Херсонская область были взяты под контроль российских войск в ходе спецоперации на Украине. Спецоперация проводится по указанию президента РФ Владимира Путина с 24 февраля. Ее основными целями заявлены защита мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима, а также денацификация и демилитаризация Украины.
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