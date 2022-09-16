Бизнес-омбудсмен Титов уходит в отставку

По словам Титова, сегодня эстафету управленческой деятельности должны подхватить другие
Уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов уходит в отставку с поста бизнес-омбудсмена. Об этом сообщил сам Титов.
«Да. Во-первых, закон однозначно говорит о максимальных двух сроках (и это очень правильно). Во-вторых, заниматься такой непростой работой больше десяти лет — как говорится, too much. Мы создали институт, немало сделали для защиты предпринимателей — как для отдельных, так и для среды в целом. Сегодня эстафету должны подхватить другие <.>», — ответил Титов на вопрос о том, уходит ли он в отставку, в своем telegram-канале.
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