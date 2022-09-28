Мать инвалида из Херсона надеется на помощь после вступления региона в состав РФ

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Мать девочки-инвалида из Херсона надеется на помощь РФ после референдума Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Мать инвалида из Херсона Галина надеется на помощь после вступления региона в состав РФ. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU.

По словам женщины, она надеется, что после референдума в Херсонской области ее дочь сможет получить долгожданную помощь уже со стороны России. В настоящий момент, им никто не хочет помогать.

Галина рассказала, что ее дочь стала инвалидом после вмешательства врачей. Девочка в возрасте двух лет попала в реанимацию, после отравления. И когда мама в следующий раз увидела свою девочку, она была шокирована: дочь ни на что не реагировала, даже не могла жевать и глотать еду. Женщина утверждает, что ее дочь стала жертвой врачей, без ведома матери сделавших ребенка донором спинного мозга.

«Куда мне деваться? Я не тот человек, чтобы бросать», — поделилась она. На протяжении 20 лет семья пытается добиться справедливости, но безрезультатно. В настоящий момент, они проживают в Херсоне, в аварийной жилье.

С 23 по 27 сентября в Херсонской области, а также в Запорожье и Донбассе прошли референдумы по присоединению к России. Ранее глава Херсона Владимир Сальдо попросил Президента РФ Владимира Путина признать регион частью РФ.

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Мать инвалида из Херсона Галина надеется на помощь после вступления региона в состав РФ. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU. По словам женщины, она надеется, что после референдума в Херсонской области ее дочь сможет получить долгожданную помощь уже со стороны России. В настоящий момент, им никто не хочет помогать. Галина рассказала, что ее дочь стала инвалидом после вмешательства врачей. Девочка в возрасте двух лет попала в реанимацию, после отравления. И когда мама в следующий раз увидела свою девочку, она была шокирована: дочь ни на что не реагировала, даже не могла жевать и глотать еду. Женщина утверждает, что ее дочь стала жертвой врачей, без ведома матери сделавших ребенка донором спинного мозга. «Куда мне деваться? Я не тот человек, чтобы бросать», — поделилась она. На протяжении 20 лет семья пытается добиться справедливости, но безрезультатно. В настоящий момент, они проживают в Херсоне, в аварийной жилье. С 23 по 27 сентября в Херсонской области, а также в Запорожье и Донбассе прошли референдумы по присоединению к России. Ранее глава Херсона Владимир Сальдо попросил Президента РФ Владимира Путина признать регион частью РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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