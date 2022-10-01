Глава военной разведки Украины признался, что Киев не предупредил украинцев о начале СВО

Киев не хотел сообщать украинцам о начале российской спецоперации на Украине, чтобы не создавать хаос в стране. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны республики Кирилл Буданов.
«Правительство не хотело сообщать о скором начале [спецоперации], чтобы не создавать хаос», — ответил Буданов на соответствующий вопрос в интервью ТСН, видеозапись опубликована на YouTube. Также он заявил, что спецслужбы Украины работают в стиле израильской разведки «Моссад». По его словам, спецоперация на Украине завершится в ближайшее время. «После зимы начнется завершение этого конфликта», убежден украинский политик.
Ранее Буданов выступил за милитаризацию на Украине. По его словам, в стране необходимо создать «культ военного», чтобы изменить восприятие общества к украинской армии. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Как заявлял президент России Владимир Путин, ее целью является защита мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевских властей.
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Киев не хотел сообщать украинцам о начале российской спецоперации на Украине, чтобы не создавать хаос в стране. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны республики Кирилл Буданов. «Правительство не хотело сообщать о скором начале [спецоперации], чтобы не создавать хаос», — ответил Буданов на соответствующий вопрос в интервью ТСН, видеозапись опубликована на YouTube. Также он заявил, что спецслужбы Украины работают в стиле израильской разведки «Моссад». По его словам, спецоперация на Украине завершится в ближайшее время. «После зимы начнется завершение этого конфликта», убежден украинский политик. Ранее Буданов выступил за милитаризацию на Украине. По его словам, в стране необходимо создать «культ военного», чтобы изменить восприятие общества к украинской армии. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Как заявлял президент России Владимир Путин, ее целью является защита мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевских властей.