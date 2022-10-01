Глава военной разведки Украины выступил за милитаризацию и «культ военного» в стране

02 октября 2022 в 00:00 Размер текста - 17 +

Буданов призвал продолжить милитаризацию страны Фото: ARMYINFORM На Украине должна произойти еще большая милитаризация. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны республики Кирилл Буданов. «Я всегда выступал за милитаризацию Украины и выступаю за это сейчас, говорю об этом совершенно откровенно. Нашу безопасность сможет обеспечить исключительно наша сила. Больше ничего», — считает глава военной разведки. Его слова приводятся в Telegram-канале ведомства. Он добавил, что сейчас не может быть как до 2014 года, когда украинские военные воспринимались как что-то несерьезное. Буданов подчеркнул, что в стране пока создать «культ военного», чтобы изменить восприятие общества к армии. По его словам, сейчас власти расхлебывают последствия ошибок, которые были допущены ими же в прошлом. Ранее стало известно, что глава Украины Владимир Зеленский отменил осенний призыв в армию, а также запретил военным срочной службы уходить сейчас в запас. При этом, по информации Global Times, он пытается вовлечь НАТО в конфликт с Россией.

На Украине должна произойти еще большая милитаризация. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны республики Кирилл Буданов. «Я всегда выступал за милитаризацию Украины и выступаю за это сейчас, говорю об этом совершенно откровенно. Нашу безопасность сможет обеспечить исключительно наша сила. Больше ничего», — считает глава военной разведки. Его слова приводятся в Telegram-канале ведомства. Он добавил, что сейчас не может быть как до 2014 года, когда украинские военные воспринимались как что-то несерьезное. Буданов подчеркнул, что в стране пока создать «культ военного», чтобы изменить восприятие общества к армии. По его словам, сейчас власти расхлебывают последствия ошибок, которые были допущены ими же в прошлом. Ранее стало известно, что глава Украины Владимир Зеленский отменил осенний призыв в армию, а также запретил военным срочной службы уходить сейчас в запас. При этом, по информации Global Times, он пытается вовлечь НАТО в конфликт с Россией.