Клишас: полицейские не имеют права «хватать» мужчин на улицах для призыва

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сенатор Андрей Клишас на прессконференции в МИА
Военкомы должны вручать повестки конкретному лицу, объяснил Андрей Клишас Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Сотрудники полиции не имеют права осуществлять «облавы» по поимке призывников на улицах. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Нельзя всех без разбора хватать на улице, а потом в военкомате разбираться, отвечает ли гражданин критериям мобилизации. И уж тем более недопустимо разбираться после отправки гражданина на сборный пункт», — написал Клишас в Telegram.

По его словам, вся работа, связанная с призывом на службу, должна осуществляться адресно. «У военкомов нет прав действовать в отношении неопределенного круга лиц», — объяснил сенатор.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Она была введена в связи с проведением спецоперации РФ на Украине. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что всего в рамках мобилизации планируется призвать 300 тысяч резервистов.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники полиции не имеют права осуществлять «облавы» по поимке призывников на улицах. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Нельзя всех без разбора хватать на улице, а потом в военкомате разбираться, отвечает ли гражданин критериям мобилизации. И уж тем более недопустимо разбираться после отправки гражданина на сборный пункт», — написал Клишас в Telegram. По его словам, вся работа, связанная с призывом на службу, должна осуществляться адресно. «У военкомов нет прав действовать в отношении неопределенного круга лиц», — объяснил сенатор. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Она была введена в связи с проведением спецоперации РФ на Украине. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что всего в рамках мобилизации планируется призвать 300 тысяч резервистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...