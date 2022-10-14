Клишас: полицейские не имеют права «хватать» мужчин на улицах для призыва

Сотрудники полиции не имеют права осуществлять «облавы» по поимке призывников на улицах. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
«Нельзя всех без разбора хватать на улице, а потом в военкомате разбираться, отвечает ли гражданин критериям мобилизации. И уж тем более недопустимо разбираться после отправки гражданина на сборный пункт», — написал Клишас в Telegram.
По его словам, вся работа, связанная с призывом на службу, должна осуществляться адресно. «У военкомов нет прав действовать в отношении неопределенного круга лиц», — объяснил сенатор.
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Сотрудники полиции не имеют права осуществлять «облавы» по поимке призывников на улицах. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. «Нельзя всех без разбора хватать на улице, а потом в военкомате разбираться, отвечает ли гражданин критериям мобилизации. И уж тем более недопустимо разбираться после отправки гражданина на сборный пункт», — написал Клишас в Telegram. По его словам, вся работа, связанная с призывом на службу, должна осуществляться адресно. «У военкомов нет прав действовать в отношении неопределенного круга лиц», — объяснил сенатор. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Она была введена в связи с проведением спецоперации РФ на Украине. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что всего в рамках мобилизации планируется призвать 300 тысяч резервистов.