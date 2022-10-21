Российский дипломат призвал ООН отреагировать на удары ВСУ по Херсону

22 октября 2022 в 07:28 Размер текста - 17 +

Представительство РФ при ООН ожидает адекватной реакции институтов в системе ООН Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Представитель России при ООН Федор Стржижовский обратился к председателю организации Чабе Короши с призывом отреагировать на обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) гражданской переправы в Херсоне. Его обращение опубликовано на официальном сайте постоянного представительства РФ при ООН. «Ожидаем незамедлительной и адекватной реакции на произошедшее всех профильных международных институтов и структур. В первую очередь в системе ООН», — обратился Стржижовский к председателю ООН. 21 октября ВСУ нанесли удар ракетами HIMARS по гражданской переправе в Херсоне. Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов сообщил о четырех погибших в ходе обстрела.

Представитель России при ООН Федор Стржижовский обратился к председателю организации Чабе Короши с призывом отреагировать на обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) гражданской переправы в Херсоне. Его обращение опубликовано на официальном сайте постоянного представительства РФ при ООН. «Ожидаем незамедлительной и адекватной реакции на произошедшее всех профильных международных институтов и структур. В первую очередь в системе ООН», — обратился Стржижовский к председателю ООН. 21 октября ВСУ нанесли удар ракетами HIMARS по гражданской переправе в Херсоне. Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов сообщил о четырех погибших в ходе обстрела.