21 октября 2022

Российский дипломат призвал ООН отреагировать на удары ВСУ по Херсону

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Последствия обстрела центра Донецка ракетой Точка-У/ выпущенной ВС Украины. Донецк, ДНР, последствия, днр, донецк, обломки, взрыв, ракета, точка у, обстрел, терракт
Представительство РФ при ООН ожидает адекватной реакции институтов в системе ООН Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Представитель России при ООН Федор Стржижовский обратился к председателю организации Чабе Короши с призывом отреагировать на обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) гражданской переправы в Херсоне. Его обращение опубликовано на официальном сайте постоянного представительства РФ при ООН.

«Ожидаем незамедлительной и адекватной реакции на произошедшее всех профильных международных институтов и структур. В первую очередь в системе ООН», — обратился Стржижовский к председателю ООН.

21 октября ВСУ нанесли удар ракетами HIMARS по гражданской переправе в Херсоне. Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов сообщил о четырех погибших в ходе обстрела.

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Представитель России при ООН Федор Стржижовский обратился к председателю организации Чабе Короши с призывом отреагировать на обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) гражданской переправы в Херсоне. Его обращение опубликовано на официальном сайте постоянного представительства РФ при ООН. «Ожидаем незамедлительной и адекватной реакции на произошедшее всех профильных международных институтов и структур. В первую очередь в системе ООН», — обратился Стржижовский к председателю ООН. 21 октября ВСУ нанесли удар ракетами HIMARS по гражданской переправе в Херсоне. Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов сообщил о четырех погибших в ходе обстрела.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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