Власти Киева предупредили об экстренном отключении электричества

В Киеве экстренно отключат свет 7 ноября из-за дефицита электроэнергии. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале администрации Киева.
«На 7 ноября прогнозируется дефицит в энергосистеме на 32% больше, чем это предусмотрено графиками стабилизационных отключений. Поэтому 7 ноября НЭК „Укрэнерго“ предоставила распоряжение применить экстренные отключения света», — следует из сообщения мэрии Киева.
Отключение электричества произойдет в 7 утра по местному времени. В сообщении мэрии Киева указано, что это необходимо чтобы не допустить перегрузку высоковольтной инфраструктуры.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Киева сообщали об отключении электричества в семи регионах Украины. В Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях будут вводится графики почасового отключения электроэнергии.
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