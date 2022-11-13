Лавров: заявления Запада об Украине помешали договориться на саммите ВАС

13 ноября 2022 в 12:44 Размер текста - 17 +

Лавров возглавил российскую делегацию на Восточноазиатском саммите Фото: Владимир Андреев © URA.RU Страны Запада, включая США, дают неприемлемые оценки ситуации на Украине. В связи с этим, по итогам Восточноазиатского саммита (ВАС) не было принято никаких коллективных решений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Коллективных решений сегодня не было. США и их западные коллеги настаивали на абсолютно неприемлемом языке в отношении ситуации на Украине и вокруг нее», — заявил Лавров после саммита. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Саммит ВАС проходит 13 ноября в столице Камбоджи Пномпене. Лавров возглавил российскую делегацию. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент США Джо Байден опоздал к открытию саммита.

Страны Запада, включая США, дают неприемлемые оценки ситуации на Украине. В связи с этим, по итогам Восточноазиатского саммита (ВАС) не было принято никаких коллективных решений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Коллективных решений сегодня не было. США и их западные коллеги настаивали на абсолютно неприемлемом языке в отношении ситуации на Украине и вокруг нее», — заявил Лавров после саммита. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Саммит ВАС проходит 13 ноября в столице Камбоджи Пномпене. Лавров возглавил российскую делегацию. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент США Джо Байден опоздал к открытию саммита.