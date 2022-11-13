Лавров: заявления Запада об Украине помешали договориться на саммите ВАС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Лавров возглавил российскую делегацию на Восточноазиатском саммите Фото:

Страны Запада, включая США, дают неприемлемые оценки ситуации на Украине. В связи с этим, по итогам Восточноазиатского саммита (ВАС) не было принято никаких коллективных решений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Коллективных решений сегодня не было. США и их западные коллеги настаивали на абсолютно неприемлемом языке в отношении ситуации на Украине и вокруг нее», — заявил Лавров после саммита. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Саммит ВАС проходит 13 ноября в столице Камбоджи Пномпене. Лавров возглавил российскую делегацию. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент США Джо Байден опоздал к открытию саммита.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Страны Запада, включая США, дают неприемлемые оценки ситуации на Украине. В связи с этим, по итогам Восточноазиатского саммита (ВАС) не было принято никаких коллективных решений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Коллективных решений сегодня не было. США и их западные коллеги настаивали на абсолютно неприемлемом языке в отношении ситуации на Украине и вокруг нее», — заявил Лавров после саммита. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Саммит ВАС проходит 13 ноября в столице Камбоджи Пномпене. Лавров возглавил российскую делегацию. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент США Джо Байден опоздал к открытию саммита.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...