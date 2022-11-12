12 ноября 2022

Байдена не дождались на Восточноазиатском саммите в Камбодже

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Саммит решили начать без президента США Фото:

Восточноазиатский саммит (ВАС) в Камбодже начался без президента США Джо Байдена. Американского лидера ожидали 30 минут. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Саммит ВАС в Камбодже (не путать с Колумбией) начали без Байдена», — написала Захарова в своем telegram-канале. Дипломаты, прождав 30 минут, решили начать саммит без президента США.

Ранее Байден, находясь на встрече со своими коллегами в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, перепутал Камбоджу с Колумбией. В своей речи он по ошибке поблагодарил премьер-министра Колумбии.

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Восточноазиатский саммит (ВАС) в Камбодже начался без президента США Джо Байдена. Американского лидера ожидали 30 минут. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Саммит ВАС в Камбодже (не путать с Колумбией) начали без Байдена», — написала Захарова в своем telegram-канале. Дипломаты, прождав 30 минут, решили начать саммит без президента США. Ранее Байден, находясь на встрече со своими коллегами в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, перепутал Камбоджу с Колумбией. В своей речи он по ошибке поблагодарил премьер-министра Колумбии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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