Украина пытается убедить Запад в подготовке «российской провокации в Белоруссии»

22 ноября 2022 в 18:38 Размер текста - 17 +

Украина обвиняет РФ в провокациях на территориях Белоруссии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Киевская разведка заявила, что Россия якобы планирует террористическую атаку под чужим флагом на белорусской АЭС. По ее данным, ответственность за это якобы возложат на Украину и НАТО. «Силы [президента РФ Владимира] Путина намерены атаковать Островецкую электростанцию ??в Гродненской области, а также инфраструктуру в Бресте. В ближайшее время на территории Беларуси планируется ряд терактов, искусственно спровоцированных техногенных катастроф на объектах критической инфраструктуры», — сообщает MailOnline со ссылкой на данные разведки. Основной целью является белорусская АЭС в Островце, заявляют разведчики. В докладе говорится, что Россия якобы возложит вину на Украину и НАТО. Киевская разведка заявляет, что российские военные якобы переоденутся в белорусскую военную форму. Атака привлечет вступление Беларуси в войну, утверждается в докладе. Ранее президент Белоруссии заявлял, что участие в СВО заключается в том, чтобы не дать Западу нанести удар в спину российским войскам через территорию республики. После чего Беларусь отказалась принимать участие в военных действиях.

Киевская разведка заявила, что Россия якобы планирует террористическую атаку под чужим флагом на белорусской АЭС. По ее данным, ответственность за это якобы возложат на Украину и НАТО. «Силы [президента РФ Владимира] Путина намерены атаковать Островецкую электростанцию ??в Гродненской области, а также инфраструктуру в Бресте. В ближайшее время на территории Беларуси планируется ряд терактов, искусственно спровоцированных техногенных катастроф на объектах критической инфраструктуры», — сообщает MailOnline со ссылкой на данные разведки. Основной целью является белорусская АЭС в Островце, заявляют разведчики. В докладе говорится, что Россия якобы возложит вину на Украину и НАТО. Киевская разведка заявляет, что российские военные якобы переоденутся в белорусскую военную форму. Атака привлечет вступление Беларуси в войну, утверждается в докладе. Ранее президент Белоруссии заявлял, что участие в СВО заключается в том, чтобы не дать Западу нанести удар в спину российским войскам через территорию республики. После чего Беларусь отказалась принимать участие в военных действиях.