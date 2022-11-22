Украина пытается убедить Запад в подготовке «российской провокации в Белоруссии»

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Разное. Москва, беларусь, флаг, флаг белоруссии, Белоруссия
Украина обвиняет РФ в провокациях на территориях Белоруссии Фото:

Киевская разведка заявила, что Россия якобы планирует террористическую атаку под чужим флагом на белорусской АЭС. По ее данным, ответственность за это якобы возложат на Украину и НАТО.

«Силы [президента РФ Владимира] Путина намерены атаковать Островецкую электростанцию ??в Гродненской области, а также инфраструктуру в Бресте. В ближайшее время на территории Беларуси планируется ряд терактов, искусственно спровоцированных техногенных катастроф на объектах критической инфраструктуры», — сообщает MailOnline со ссылкой на данные разведки.

Основной целью является белорусская АЭС в Островце, заявляют разведчики. В докладе говорится, что Россия якобы возложит вину на Украину и НАТО. Киевская разведка заявляет, что российские военные якобы переоденутся в белорусскую военную форму. Атака привлечет вступление Беларуси в войну, утверждается в докладе.

Ранее президент Белоруссии заявлял, что участие в СВО заключается в том, чтобы не дать Западу нанести удар в спину российским войскам через территорию республики. После чего Беларусь отказалась принимать участие в военных действиях.

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Киевская разведка заявила, что Россия якобы планирует террористическую атаку под чужим флагом на белорусской АЭС. По ее данным, ответственность за это якобы возложат на Украину и НАТО. «Силы [президента РФ Владимира] Путина намерены атаковать Островецкую электростанцию ??в Гродненской области, а также инфраструктуру в Бресте. В ближайшее время на территории Беларуси планируется ряд терактов, искусственно спровоцированных техногенных катастроф на объектах критической инфраструктуры», — сообщает MailOnline со ссылкой на данные разведки. Основной целью является белорусская АЭС в Островце, заявляют разведчики. В докладе говорится, что Россия якобы возложит вину на Украину и НАТО. Киевская разведка заявляет, что российские военные якобы переоденутся в белорусскую военную форму. Атака привлечет вступление Беларуси в войну, утверждается в докладе. Ранее президент Белоруссии заявлял, что участие в СВО заключается в том, чтобы не дать Западу нанести удар в спину российским войскам через территорию республики. После чего Беларусь отказалась принимать участие в военных действиях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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