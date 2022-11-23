РБК: план по восстановлению порта Мариуполя подготовят до конца года

24 ноября 2022 в 02:37 Размер текста - 17 +

Вложения в восстановление порта оценены в несколько миллиардов рублей Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине План по восстановлению инфраструктуры порта Мариуполя будет готов до конца 2022 года, заявил глава Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Захарий Джиоев. По его оценкам, ремонт порта не потребует больших вложений. «Гидротехнические сооружения и крановое хозяйство в Мариуполе в достаточно хорошем состоянии. […] Инвестиции в портовую инфраструктуру Мариуполя и Бердянска гораздо меньше 10 млрд рублей», — пишет РБК со ссылкой на Захария Джиоева. По его данным, необходимо привести в порядок акваторию, средства навигации, складское хозяйство и перегрузочные машины. Росморречфлот готовит систему управления портами Мариуполя и Бердянска, аналогичную остальным территориям России. Ранее сообщалось о планах по восстановлению морского пассажирского и грузового сообщения Крыма с портами Мариуполя и Бердянска. Российская армия освободила Мариуполь и большую часть Запорожья в ходе спецоперации РФ на Украине. В мариупольском порту было обследовано с целью разминирования 18 причалов и 32 судна.

План по восстановлению инфраструктуры порта Мариуполя будет готов до конца 2022 года, заявил глава Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Захарий Джиоев. По его оценкам, ремонт порта не потребует больших вложений. «Гидротехнические сооружения и крановое хозяйство в Мариуполе в достаточно хорошем состоянии. […] Инвестиции в портовую инфраструктуру Мариуполя и Бердянска гораздо меньше 10 млрд рублей», — пишет РБК со ссылкой на Захария Джиоева. По его данным, необходимо привести в порядок акваторию, средства навигации, складское хозяйство и перегрузочные машины. Росморречфлот готовит систему управления портами Мариуполя и Бердянска, аналогичную остальным территориям России. Ранее сообщалось о планах по восстановлению морского пассажирского и грузового сообщения Крыма с портами Мариуполя и Бердянска. Российская армия освободила Мариуполь и большую часть Запорожья в ходе спецоперации РФ на Украине. В мариупольском порту было обследовано с целью разминирования 18 причалов и 32 судна.