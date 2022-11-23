23 ноября 2022

РБК: план по восстановлению порта Мариуполя подготовят до конца года

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Мариуполь. Мариуполь, мариуполь, порт
Вложения в восстановление порта оценены в несколько миллиардов рублей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

План по восстановлению инфраструктуры порта Мариуполя будет готов до конца 2022 года, заявил глава Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Захарий Джиоев. По его оценкам, ремонт порта не потребует больших вложений.

«Гидротехнические сооружения и крановое хозяйство в Мариуполе в достаточно хорошем состоянии. […] Инвестиции в портовую инфраструктуру Мариуполя и Бердянска гораздо меньше 10 млрд рублей», — пишет РБК со ссылкой на Захария Джиоева.

По его данным, необходимо привести в порядок акваторию, средства навигации, складское хозяйство и перегрузочные машины. Росморречфлот готовит систему управления портами Мариуполя и Бердянска, аналогичную остальным территориям России.

Ранее сообщалось о планах по восстановлению морского пассажирского и грузового сообщения Крыма с портами Мариуполя и Бердянска. Российская армия освободила Мариуполь и большую часть Запорожья в ходе спецоперации РФ на Украине. В мариупольском порту было обследовано с целью разминирования 18 причалов и 32 судна.

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План по восстановлению инфраструктуры порта Мариуполя будет готов до конца 2022 года, заявил глава Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Захарий Джиоев. По его оценкам, ремонт порта не потребует больших вложений. «Гидротехнические сооружения и крановое хозяйство в Мариуполе в достаточно хорошем состоянии. […] Инвестиции в портовую инфраструктуру Мариуполя и Бердянска гораздо меньше 10 млрд рублей», — пишет РБК со ссылкой на Захария Джиоева. По его данным, необходимо привести в порядок акваторию, средства навигации, складское хозяйство и перегрузочные машины. Росморречфлот готовит систему управления портами Мариуполя и Бердянска, аналогичную остальным территориям России. Ранее сообщалось о планах по восстановлению морского пассажирского и грузового сообщения Крыма с портами Мариуполя и Бердянска. Российская армия освободила Мариуполь и большую часть Запорожья в ходе спецоперации РФ на Украине. В мариупольском порту было обследовано с целью разминирования 18 причалов и 32 судна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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