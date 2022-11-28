Медведев пообещал организовать Подоляку прямое включение из СИЗО Крыма

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев назвал Михаила Подоляка «украинским курильщиком» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил советнику офиса Украины Михаилу Подоляку провести прямой эфир из крымского СИЗО. Об этом Медведев написал в соцсети Twitter.

«Украинские курильщики продолжают грезить прямыми видеовключениями из Ялты и других мест. Можно организовать такое прямо из СИЗО в Крыму. Хотя наиболее продвинутым получится организовать сеанс связи из „Лефортово“», — написал Медведев в Twitter.

Ранее в Офисе президента Украины заявили о планах провести военную кампанию по возврату Крыма, сообщает «Утро.ру». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов рассмотреть и невоенные способы, если ему кто-нибудь предложит. В Кремле ответили, что об этом не может быть и речи, сообщает «Национальная служба новостей». Подоляк пообещал организовать через полгода прямое включение из Ялты.

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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил советнику офиса Украины Михаилу Подоляку провести прямой эфир из крымского СИЗО. Об этом Медведев написал в соцсети Twitter. «Украинские курильщики продолжают грезить прямыми видеовключениями из Ялты и других мест. Можно организовать такое прямо из СИЗО в Крыму. Хотя наиболее продвинутым получится организовать сеанс связи из „Лефортово“», — написал Медведев в Twitter. Ранее в Офисе президента Украины заявили о планах провести военную кампанию по возврату Крыма, сообщает «Утро.ру». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов рассмотреть и невоенные способы, если ему кто-нибудь предложит. В Кремле ответили, что об этом не может быть и речи, сообщает «Национальная служба новостей». Подоляк пообещал организовать через полгода прямое включение из Ялты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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