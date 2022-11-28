Медведев пообещал организовать Подоляку прямое включение из СИЗО Крыма

28 ноября 2022 в 19:48 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев назвал Михаила Подоляка «украинским курильщиком» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил советнику офиса Украины Михаилу Подоляку провести прямой эфир из крымского СИЗО. Об этом Медведев написал в соцсети Twitter. «Украинские курильщики продолжают грезить прямыми видеовключениями из Ялты и других мест. Можно организовать такое прямо из СИЗО в Крыму. Хотя наиболее продвинутым получится организовать сеанс связи из „Лефортово“», — написал Медведев в Twitter. Ранее в Офисе президента Украины заявили о планах провести военную кампанию по возврату Крыма, сообщает «Утро.ру». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов рассмотреть и невоенные способы, если ему кто-нибудь предложит. В Кремле ответили, что об этом не может быть и речи, сообщает «Национальная служба новостей». Подоляк пообещал организовать через полгода прямое включение из Ялты.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил советнику офиса Украины Михаилу Подоляку провести прямой эфир из крымского СИЗО. Об этом Медведев написал в соцсети Twitter. «Украинские курильщики продолжают грезить прямыми видеовключениями из Ялты и других мест. Можно организовать такое прямо из СИЗО в Крыму. Хотя наиболее продвинутым получится организовать сеанс связи из „Лефортово“», — написал Медведев в Twitter. Ранее в Офисе президента Украины заявили о планах провести военную кампанию по возврату Крыма, сообщает «Утро.ру». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов рассмотреть и невоенные способы, если ему кто-нибудь предложит. В Кремле ответили, что об этом не может быть и речи, сообщает «Национальная служба новостей». Подоляк пообещал организовать через полгода прямое включение из Ялты.