Власти Финляндии внесли в парламент законопроект о членстве в НАТО

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, заседание
По предложению о вступлении Финляндии в НАТО в ее парламенте высказали около 1600 мнений Фото:
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Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО

Государственный совет Финляндии представил в парламенте предложение о вступлении в Североатлантический альянс. Об этом сообщили в МИД страны.

«5 декабря Госсовет представил в парламент предложение правительства о вступлении в НАТО», — говорится в сообщении МИД Финляндии, опубликованном на официальном сайте министерства. В нем отметили, что по проекту презентации в парламенте было получено около 1600 мнений.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Кайкконен сообщил о планах парламента рассмотреть заявку о вступлении страны в НАТО уже в декабре. На данный момент вступление Финляндии в НАТО не ратифицировали только две страны-участницы Североатлантического альянса: Турция и Венгрия. По правилам организации, новая страна может вступить в альянс только после ратификации всех участников стран-членов НАТО.

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Государственный совет Финляндии представил в парламенте предложение о вступлении в Североатлантический альянс. Об этом сообщили в МИД страны. «5 декабря Госсовет представил в парламент предложение правительства о вступлении в НАТО», — говорится в сообщении МИД Финляндии, опубликованном на официальном сайте министерства. В нем отметили, что по проекту презентации в парламенте было получено около 1600 мнений. Ранее министр обороны Финляндии Антти Кайкконен сообщил о планах парламента рассмотреть заявку о вступлении страны в НАТО уже в декабре. На данный момент вступление Финляндии в НАТО не ратифицировали только две страны-участницы Североатлантического альянса: Турция и Венгрия. По правилам организации, новая страна может вступить в альянс только после ратификации всех участников стран-членов НАТО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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