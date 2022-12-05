Власти Финляндии внесли в парламент законопроект о членстве в НАТО

Государственный совет Финляндии представил в парламенте предложение о вступлении в Североатлантический альянс. Об этом сообщили в МИД страны.
«5 декабря Госсовет представил в парламент предложение правительства о вступлении в НАТО», — говорится в сообщении МИД Финляндии, опубликованном на официальном сайте министерства. В нем отметили, что по проекту презентации в парламенте было получено около 1600 мнений.
Ранее министр обороны Финляндии Антти Кайкконен сообщил о планах парламента рассмотреть заявку о вступлении страны в НАТО уже в декабре. На данный момент вступление Финляндии в НАТО не ратифицировали только две страны-участницы Североатлантического альянса: Турция и Венгрия. По правилам организации, новая страна может вступить в альянс только после ратификации всех участников стран-членов НАТО.
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Государственный совет Финляндии представил в парламенте предложение о вступлении в Североатлантический альянс. Об этом сообщили в МИД страны. «5 декабря Госсовет представил в парламент предложение правительства о вступлении в НАТО», — говорится в сообщении МИД Финляндии, опубликованном на официальном сайте министерства. В нем отметили, что по проекту презентации в парламенте было получено около 1600 мнений. Ранее министр обороны Финляндии Антти Кайкконен сообщил о планах парламента рассмотреть заявку о вступлении страны в НАТО уже в декабре. На данный момент вступление Финляндии в НАТО не ратифицировали только две страны-участницы Североатлантического альянса: Турция и Венгрия. По правилам организации, новая страна может вступить в альянс только после ратификации всех участников стран-членов НАТО.