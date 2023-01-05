В Белоруссии сообщили о провокациях со стороны ВСУ

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Разное. Москва, беларусь, флаг, флаг белоруссии, Белоруссия
Украинские военные наводили дула орудий на беларусских пограничников, сообщает Начальник управления пограничного контроля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия Украины продолжает устраивать провокации на границе с Беларусью. Об этом сообщил Начальник управления пограничного контроля страны.

«Отмечаются отдельные провокации с украинской стороны. Последний произошел в пункте упрощенного пропуска „Поддобрянка“, когда военнослужащими сопредельного государства наводилось оружие в сторону пограничных нарядов, показывались оскорбительные и угрожающие жесты в сторону пограничников», — рассказал начальник. Его слова приводит государственный пограничный комитет Беларуси. Он также отметил, что беларусские пограничники не поддались на провокации Украинцев.

Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента Владимира Путина. После этого ВСУ заминировали границу с Беларусью на случай наступления войск с севера. Президент республики Александр Лукашенко в ноябре заявил, что Запад пытается втянуть Беларусь в конфликт на Украине, сообщает телеканал 360.

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Армия Украины продолжает устраивать провокации на границе с Беларусью. Об этом сообщил Начальник управления пограничного контроля страны. «Отмечаются отдельные провокации с украинской стороны. Последний произошел в пункте упрощенного пропуска „Поддобрянка“, когда военнослужащими сопредельного государства наводилось оружие в сторону пограничных нарядов, показывались оскорбительные и угрожающие жесты в сторону пограничников», — рассказал начальник. Его слова приводит государственный пограничный комитет Беларуси. Он также отметил, что беларусские пограничники не поддались на провокации Украинцев. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента Владимира Путина. После этого ВСУ заминировали границу с Беларусью на случай наступления войск с севера. Президент республики Александр Лукашенко в ноябре заявил, что Запад пытается втянуть Беларусь в конфликт на Украине, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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