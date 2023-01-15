Движение по трассе Курган — Тюмень частично ограничили из-за смертельного ДТП. Фото

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В аварии на трассе Курган — Тюмень погиб 34-летний водитель Фото:

В ДТП на трассе Курган — Тюмень погиб водитель Hyundai. Движение по автодороге частично ограничили. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД Тюменской области.

«На федеральной автодороге столкнулись „Хендэ“ и „Фольксваген“, от удара один из автомобилей задел „ЗИЛ“-ассенизаторскую машину. Предварительно, в аварии погиб 34-летний водитель „Хендэ“, житель Исетского района, водитель второй иномарки доставлен в больницу», — сообщили в ведомстве.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Движение по трассе организовано в реверсивном режиме. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото:

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В ДТП на трассе Курган — Тюмень погиб водитель Hyundai. Движение по автодороге частично ограничили. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД Тюменской области. «На федеральной автодороге столкнулись „Хендэ“ и „Фольксваген“, от удара один из автомобилей задел „ЗИЛ“-ассенизаторскую машину. Предварительно, в аварии погиб 34-летний водитель „Хендэ“, житель Исетского района, водитель второй иномарки доставлен в больницу», — сообщили в ведомстве. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Движение по трассе организовано в реверсивном режиме. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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