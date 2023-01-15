В аварии на трассе Курган — Тюмень погиб 34-летний водитель
В ДТП на трассе Курган — Тюмень погиб водитель Hyundai. Движение по автодороге частично ограничили. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД Тюменской области.
«На федеральной автодороге столкнулись „Хендэ“ и „Фольксваген“, от удара один из автомобилей задел „ЗИЛ“-ассенизаторскую машину. Предварительно, в аварии погиб 34-летний водитель „Хендэ“, житель Исетского района, водитель второй иномарки доставлен в больницу», — сообщили в ведомстве.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Движение по трассе организовано в реверсивном режиме. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.