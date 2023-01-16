Слава Марлоу порвал с Кариной Карамбейби

16 января 2023 в 18:33 Размер текста - 17 +

Артем Готлиб попросил подписчиков не делать подписчиков грустные нарезки Екатерина Чеснокова / РИА Новости Российский музыкант Слава Марлоу (Артем Готлиб) и блогерша Karrrambaby (Карина Егамедиева) расстались. О том, что знаменитости больше не вместе сообщил Готлиб в своем telegram-канале. «Мы с Каринкой больше не вместе. Не раздувайте вокруг этого негатив и интернет драмы. У нас слишком теплые отношения, чтобы выносить внутряк в интернет», — написал Артем Готлиб. Также исполнитель призвал поклонников не делать различных нарезок под грустную музыку, заявив, что это моветон. Слава Мэрлоу признался, что состоит с Karrrambaby в отношениях во время интервью журналисту Юрию Дудю (включен в реестр СМИ-иноагентов) в 2021 году. Артем Готлиб стал популярен благодаря работе с рэп-исполнителем Алишером Моргенштерном (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов). Артист имеет награду «ВКонтакте» в номинации «Прорыв года» в 2020 году, также он был номинирован на премии «Муз-ТВ» в номинациях «Прорыв года» и «Лучший альбом». Карина Егамедиева стала популярной блогершей в TikTok, где на нее подписаны 14,3 миллиона человек и на YouTube, где у нее 3,67 миллиона подписчиков.

Российский музыкант Слава Марлоу (Артем Готлиб) и блогерша Karrrambaby (Карина Егамедиева) расстались. О том, что знаменитости больше не вместе сообщил Готлиб в своем telegram-канале. «Мы с Каринкой больше не вместе. Не раздувайте вокруг этого негатив и интернет драмы. У нас слишком теплые отношения, чтобы выносить внутряк в интернет», — написал Артем Готлиб. Также исполнитель призвал поклонников не делать различных нарезок под грустную музыку, заявив, что это моветон. Слава Мэрлоу признался, что состоит с Karrrambaby в отношениях во время интервью журналисту Юрию Дудю (включен в реестр СМИ-иноагентов) в 2021 году. Артем Готлиб стал популярен благодаря работе с рэп-исполнителем Алишером Моргенштерном (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов). Артист имеет награду «ВКонтакте» в номинации «Прорыв года» в 2020 году, также он был номинирован на премии «Муз-ТВ» в номинациях «Прорыв года» и «Лучший альбом». Карина Егамедиева стала популярной блогершей в TikTok, где на нее подписаны 14,3 миллиона человек и на YouTube, где у нее 3,67 миллиона подписчиков.