Полковник запаса назвал опасность для России поставок на Украину боеприпасов из США

Полковник запаса Коротченко: американские GLSDB угрожают городам России

С американскими GLSDB Украина может атаковать десятки городов России, считает Игорь Коротченко Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Высокоточные боеприпасы большой дальности GLSDB, которые США в течение девяти месяцев планируют поставить на Украину, будут угрожать десяткам российских городов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член Общественного совета при Министерстве обороны РФ, главный редактор журнала «Национальная оборона» полковник запаса Игорь Коротченко.

«Высокоточные удары по российским городам и критическим объектам российской инфраструктуры, вот, какие риски. Радиус поражения 150 км. В зоне окажутся десятки российских городов, десятки критических объектов инфраструктуры», — объяснил Игорь Коротченко.

По словам полковника запаса, Россия может отражать американское оружие за счет собственных систем противовоздушной обороны (ПВО). «Решать эту проблему можно двумя путями. Первое, за счет наращивания массированных поставок комплексов ПВО, способных перехватывать и уничтожать такие цели. Новейших, эффективнейших и полностью импортозамещенных. Это „Тор-М2“. Отличная, эффективнейшая система ПВО малой дальности. Средство последнего рубежа. Систему устанавливают непосредственно в зоне, которую необходимо прикрывать, условно АЭС, город, электростанция. Второе, наращивать и размещать ПВО средней дальности „Бук-M3“. Чем хороши эти системы — они полностью автономны, способны работать без подключения к внешним источникам энергии непосредственно в полевых условиях», — добавил Коротченко.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США в течение девяти месяцев поставят на Украину боеприпасы большой дальности GLSDB. Разработка является комбинацией высокоточной управляемой авиабомбы GBU-39 и ракетного двигателя. Боеприпасы можно запускать с HIMARS. Максимальная дальность их полета составляет 150 км, что в два раза больше, чем у ракет HIMARS, которые сейчас использует ВСУ.