23 апреля 2023

Кадыров: в зону спецоперации отправились бойцы Росгвардии из Чечни

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На Украину отправились бойцы 94-го полка, заявил Кадыров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зону СВО на Украине отправились бойцы 94-го полка 46-й отдельной бригады оперативного назначения (ОБрОН) Росгвардии. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«И снова в деле знаменитый 94-й полк оперативного назначения 46-й ОБрОН СКО ВНГ России. Название длинное, но враги произносят его скороговоркой и стараются избегать встречи с бойцами подразделения. Накануне очередные силы 94-го полка отправились на фронт», — написал Кадыров в telegram-канале.

Он сообщил, что руководит личным составом командир Хасмагомед Магомадов. Также Кадыров выразил уверенность, что бойцам будет способствовать и поддержка, оказанная перед отправкой полку Региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. По его словам, РОФ приобрел и передал бойцам 14 автомобилей «Урал» и 10 «Патриотов».

Ранее Кадров сообщил, что в Грозном находятся добровольцы из разных уголков России. По его словам, они полны желанием участвовать в спецоперации на Украине и добавил, что каждый может попасть в их ряды. Также глава Чечни призвал россиян не бояться мобилизации. Он предложил призваться в части обеспечения тем, кто не владеет оружием.

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В зону СВО на Украине отправились бойцы 94-го полка 46-й отдельной бригады оперативного назначения (ОБрОН) Росгвардии. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «И снова в деле знаменитый 94-й полк оперативного назначения 46-й ОБрОН СКО ВНГ России. Название длинное, но враги произносят его скороговоркой и стараются избегать встречи с бойцами подразделения. Накануне очередные силы 94-го полка отправились на фронт», — написал Кадыров в telegram-канале. Он сообщил, что руководит личным составом командир Хасмагомед Магомадов. Также Кадыров выразил уверенность, что бойцам будет способствовать и поддержка, оказанная перед отправкой полку Региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. По его словам, РОФ приобрел и передал бойцам 14 автомобилей «Урал» и 10 «Патриотов». Ранее Кадров сообщил, что в Грозном находятся добровольцы из разных уголков России. По его словам, они полны желанием участвовать в спецоперации на Украине и добавил, что каждый может попасть в их ряды. Также глава Чечни призвал россиян не бояться мобилизации. Он предложил призваться в части обеспечения тем, кто не владеет оружием.
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