Экс-депутата Рады Киву рассмешило заявление Зеленского о способах самообороны

Президенту Украины Владимиру не нужно носить оружие при себе в целях самообороны, ведь он может делать все «своим ртом». Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Илья Кива.
«Идет активно подготовка верховного главнокомандующего (Владимира Зеленского — прим. URA.RU) к весеннему наступлению [на Россию]. Ярость и злость в каждом его движении. Выглядит очень устрашающе. Вы верите, что у этого есть пистолет?! Зачем ему пистолет, он все сделает своим ртом! Военнослужащие и представители силовых структур, вы точно готовы выполнять [приказы] вот этого? Приказы, превращающие вас в трупы, а ваших детей в сирот?!» — написал Кива в своем telegram-канале.
Ранее Зеленский заявил, что всегда носит с собой пистолет на какой-либо чрезвычайный случай, например плен. Об этом украинский лидер рассказал в интервью журналисту Дмитрию Комарову. На уточняющий вопрос журналиста он ответил, что речь идет о том, чтобы в случае чего «отстреливаться».
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