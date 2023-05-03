Reuters: финская газета обошла цензуру в России с помощью Counter-Strike

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Газета стала публиковать материалы на специальной карте в Counter Strike Фото:

Крупнейшая финская газета Helsingin Sanomat, которая заблокирована в России, стала публиковать материалы на карте в компьютерной игре Counter Strike. Об этом заявил главный редактор газеты Антеро Мукка.

«Мы решили, что, возможно, можно найти какие-то новые каналы, чтобы предоставить российской аудитории надежную, независимую журналистику, например, о ситуации на Украине», — заявил Мукка в интервью агентству Reuters. Таким образом она прокомментировала публикации газеты на карте в Counter-Strike.

В компьютерной игре была создана специальная комната, на стенах которых публиковались материалы про спецоперацию. Таким образом заблокированная в России газета Helsingin Sanomat старается выйти на российскую аудиторию.

После начала спецоперации в России была заблокирована часть СМИ, которые публиковали недостоверную информацию и дискредитировали армию РФ. Помимо СМИ, в России санкциям подверглись социальные сети, например Twitter. Его разблокировка произойдет после выполнения требования Роскомнадзора.

На данный момент под угрозой блокировки находится видеохостинг YouTube. Его российский аналог Rutube не сможет заполнить нишу, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко. Его слова приводит «Национальная служба новостей».

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Крупнейшая финская газета Helsingin Sanomat, которая заблокирована в России, стала публиковать материалы на карте в компьютерной игре Counter Strike. Об этом заявил главный редактор газеты Антеро Мукка. «Мы решили, что, возможно, можно найти какие-то новые каналы, чтобы предоставить российской аудитории надежную, независимую журналистику, например, о ситуации на Украине», — заявил Мукка в интервью агентству Reuters. Таким образом она прокомментировала публикации газеты на карте в Counter-Strike. В компьютерной игре была создана специальная комната, на стенах которых публиковались материалы про спецоперацию. Таким образом заблокированная в России газета Helsingin Sanomat старается выйти на российскую аудиторию. После начала спецоперации в России была заблокирована часть СМИ, которые публиковали недостоверную информацию и дискредитировали армию РФ. Помимо СМИ, в России санкциям подверглись социальные сети, например Twitter. Его разблокировка произойдет после выполнения требования Роскомнадзора. На данный момент под угрозой блокировки находится видеохостинг YouTube. Его российский аналог Rutube не сможет заполнить нишу, заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко. Его слова приводит «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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