Baza: избившие баскетболиста ЦСКА Шведа обвинили его в провоцировании драки

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Алексей Швед был очень пьян во время драки, заявил один из участников потасовки Фото:

Один из избивших баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа заявил, что спортсмен сам начал потасовку. По словам участника драки, Швед был очень пьян. Об этом пишет telegram-канал Baza.

По словам участника конфликта, представившегося Князем, на выходе из ресторана у него произошла словесная перепалка с женой баскетболиста, которая начала «переходить на личности». «В этот момент вышел ее муж Алексей Швед в чересчур нетрезвом состоянии и, не разобравшись в ситуации, вместе со своим одноклубником Артемом Комоловым полез драться на моего несовершеннолетнего брата», — заявил участник драки telegram-каналу.

Также Князь заявил, что его брат сделал спортсмену подсечку, после чего баскетболист встал и драка продолжилась. Тогда кто-то из компании ударил Шведа по голове, из-за чего тот упал, и потасовка прекратилась.

Ранее сообщалось, что в ночь на 2 мая Швед был избит. СМИ писали, что причиной тому послужил проигранный спортсменом баскетбольный матч. Позже стало известно, что спортсмен находится в реанимации с переломом черепа и амнезией, пишет RT. По словам адвоката Ольги Учаевой, нападавшим может грозить наказание вплоть до 12 лет тюремного заключения, передает NEWS.ru.

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Один из избивших баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа заявил, что спортсмен сам начал потасовку. По словам участника драки, Швед был очень пьян. Об этом пишет telegram-канал Baza. По словам участника конфликта, представившегося Князем, на выходе из ресторана у него произошла словесная перепалка с женой баскетболиста, которая начала «переходить на личности». «В этот момент вышел ее муж Алексей Швед в чересчур нетрезвом состоянии и, не разобравшись в ситуации, вместе со своим одноклубником Артемом Комоловым полез драться на моего несовершеннолетнего брата», — заявил участник драки telegram-каналу. Также Князь заявил, что его брат сделал спортсмену подсечку, после чего баскетболист встал и драка продолжилась. Тогда кто-то из компании ударил Шведа по голове, из-за чего тот упал, и потасовка прекратилась. Ранее сообщалось, что в ночь на 2 мая Швед был избит. СМИ писали, что причиной тому послужил проигранный спортсменом баскетбольный матч. Позже стало известно, что спортсмен находится в реанимации с переломом черепа и амнезией, пишет RT. По словам адвоката Ольги Учаевой, нападавшим может грозить наказание вплоть до 12 лет тюремного заключения, передает NEWS.ru.
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