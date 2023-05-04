Вдова Горшка написала заявление на фанатку, устроившую обнаженную фотосессию на могиле

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Вдова Горшка написала заявление в полицию на дебоширку за осквернение могилы, сообщила сама Горшенева Фото:

Ольга Горшенева, вдова покойного лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшка Горшенева, написала заявление в полицию на девушку, которая ранее осквернила могилу ее мужа непристойными фотосессиями в голом виде. Об этом рассказала сама Горшенева.

«За 10 лет такое я вижу в первый раз. Такие вещи. Я написала заявление в полицию и попросила разобраться по этому делу. Я считаю, это осквернение. Пусть дальше буква закона разбирается. Девочку нужно наказать», — рассказала Горшенева «Комсомольской правде».

Однако она добавила, что пока рано говорить о заведении уголовного дела. По словам Горшеневой, фотосессия нарушительницы — это дикость. «За 10 лет со дня смерти Миши ни разу такого инцидента не было. Когда девочка с голым задом стоит там. Дикость вообще», — заключила она. Сама девушка, опубликовавшая фотосессию на могиле, отказалась комментировать свой поступок, передает «Газета.ру».

Ранее появилась информация, что поклонница «Короля и Шута» устроила откровенный фотосет на могиле Горшка, пишет Life. Фанаты рок-группы создали петицию с требованием наказать девушку.

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Ольга Горшенева, вдова покойного лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшка Горшенева, написала заявление в полицию на девушку, которая ранее осквернила могилу ее мужа непристойными фотосессиями в голом виде. Об этом рассказала сама Горшенева. «За 10 лет такое я вижу в первый раз. Такие вещи. Я написала заявление в полицию и попросила разобраться по этому делу. Я считаю, это осквернение. Пусть дальше буква закона разбирается. Девочку нужно наказать», — рассказала Горшенева «Комсомольской правде». Однако она добавила, что пока рано говорить о заведении уголовного дела. По словам Горшеневой, фотосессия нарушительницы — это дикость. «За 10 лет со дня смерти Миши ни разу такого инцидента не было. Когда девочка с голым задом стоит там. Дикость вообще», — заключила она. Сама девушка, опубликовавшая фотосессию на могиле, отказалась комментировать свой поступок, передает «Газета.ру». Ранее появилась информация, что поклонница «Короля и Шута» устроила откровенный фотосет на могиле Горшка, пишет Life. Фанаты рок-группы создали петицию с требованием наказать девушку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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