Вдова Горшка написала заявление на фанатку, устроившую обнаженную фотосессию на могиле

Ольга Горшенева, вдова покойного лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшка Горшенева, написала заявление в полицию на девушку, которая ранее осквернила могилу ее мужа непристойными фотосессиями в голом виде. Об этом рассказала сама Горшенева.
«За 10 лет такое я вижу в первый раз. Такие вещи. Я написала заявление в полицию и попросила разобраться по этому делу. Я считаю, это осквернение. Пусть дальше буква закона разбирается. Девочку нужно наказать», — рассказала Горшенева «Комсомольской правде».
Однако она добавила, что пока рано говорить о заведении уголовного дела. По словам Горшеневой, фотосессия нарушительницы — это дикость. «За 10 лет со дня смерти Миши ни разу такого инцидента не было. Когда девочка с голым задом стоит там. Дикость вообще», — заключила она. Сама девушка, опубликовавшая фотосессию на могиле, отказалась комментировать свой поступок, передает «Газета.ру».
Ранее появилась информация, что поклонница «Короля и Шута» устроила откровенный фотосет на могиле Горшка, пишет
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