FT: Украина превращается в плацдарм для войны европейских беспилотников

10 мая 2023 в 14:10 Размер текста - 17 +

Из-за конфликта на Украине стали развиваться компании, производящие беспилотники Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за конфликта на Украине мелкие европейские компании стали стремительно развиваться, благодаря активной конкуренции. Это может привести к войне дронов в будущем. Такое мнение выразил профессиональный научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (Rusi) Тревор Тейлор. «Мы находимся в начале войн беспилотников», — заявил Тревор Тейлор, его слова приводит Financial Times . В материале отмечается, что после конфликта на Украине в Европе стали появляться новые компании, которые занимаются производством дронов, конкурируя с Lockheed Martin и BAE Systems. Из-за этого рынок скоро станет переполненным. Для его сбыта будут организованы массовые поставки Киеву. Дроны стали чаще использоваться во время конфликта на Украине. Они позволяют наносить урон по тылу противника, минуя системы ПВО. Из-за этого беспилотники атакую приграничные с Украиной районы России. Из-за маленького размера беспилотник трудно сбить. Если человек увидел дрон, то ему следует его снять на мобильный телефон и оповестить сотрудников правоохранительных органов. Об этом в разговоре с URA.RU заявил военный политолог Олег Иванников.

Из-за конфликта на Украине мелкие европейские компании стали стремительно развиваться, благодаря активной конкуренции. Это может привести к войне дронов в будущем. Такое мнение выразил профессиональный научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (Rusi) Тревор Тейлор. «Мы находимся в начале войн беспилотников», — заявил Тревор Тейлор, его слова приводит Financial Times. В материале отмечается, что после конфликта на Украине в Европе стали появляться новые компании, которые занимаются производством дронов, конкурируя с Lockheed Martin и BAE Systems. Из-за этого рынок скоро станет переполненным. Для его сбыта будут организованы массовые поставки Киеву. Дроны стали чаще использоваться во время конфликта на Украине. Они позволяют наносить урон по тылу противника, минуя системы ПВО. Из-за этого беспилотники атакую приграничные с Украиной районы России. Из-за маленького размера беспилотник трудно сбить. Если человек увидел дрон, то ему следует его снять на мобильный телефон и оповестить сотрудников правоохранительных органов. Об этом в разговоре с URA.RU заявил военный политолог Олег Иванников.