Депутат Кирьянов: за плохие инвестиционные советы грозит до 10 лет тюрьмы

16 мая 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

В Госдуме поддержали инициативу ЦБ по ответственности для блогеров Фото: Денис Моргунов © URA.RU За непрофессиональные инвестиционные советы может грозить до 10 лет тюремного заключения. Об этом заявил в беседе с URA.RU заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, комментируя инициативу ЦБ РФ усилить ответственность за такие действия. «В Уголовном кодексе РФ есть целый ряд статей, к которым можно отнести незаконные инвестиционные советы, начиная от незаконной предпринимательской деятельности и заканчивая мошенничеством. Есть различные наказания, вплоть до 10 лет тюрьмы. Новые статьи вводить не требуется. Нужно только пристальное внимание правоохранительных органов», — сказал Артем Кирьянов. Он подчеркнул, что ситуацию необходимо взять под контроль. «Блогеры, не имея оснований, привлекают средства у населения. В этом плане стоит ограничить их действия. ЦБ должен выявлять такие предложения, блокировать, при наличии оснований передавать правоохранительным органам. Роскомнадзор должен обеспечить условия, чтобы не было соблазна отдать деньги мошенникам или на ненадежные проекты», — отметил собеседник агентства. Заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко также поддержал предложение Центробанка. «Я за то, чтобы ответственность была финансовой. Потому что мошенники, неквалифицированные „специалисты“ сегодня зарабатывают большие деньги на доверии граждан. Вся их компетенция заканчивается на хорошем маркетинге и связях. Это ничем не отличается от финансовых пирамид. Учитывая последствия, которые несет гражданин или юрлицо после таких советов, я считаю, что здесь должна быть очень четко прописана ответственность, связанная с финансами», — добавил парламентарий. По его словам, любые платные консультации, касающиеся финансов, должны попасть в зону внимания ЦБ РФ. «Нужно внести в законодательство точную формулировку, что такое совет. По-моему, здесь достаточно простая процедура. Что рекламируется, пропагандируется, платятся деньги, даже три рубля входят в зону ответственности и внимания ЦБ. Проводится проверка, где приходят к выводу, что эти люди никакого отношения к финансовому рынку не имеют. Далее идет закрытие и финансовая ответственность, если есть потерпевшие», — заключил Савченко. Член совета директоров ЦБ Михаил Мамута заявил о необходимости усилить ответственности за незаконные инвестиционные советы, в том числе блогеров и telegram-каналов. Основанием для этого стали жалобы граждан, которые последовали советам интернет-гуру и потеряли деньги. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За непрофессиональные инвестиционные советы может грозить до 10 лет тюремного заключения. Об этом заявил в беседе с URA.RU заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, комментируя инициативу ЦБ РФ усилить ответственность за такие действия. «В Уголовном кодексе РФ есть целый ряд статей, к которым можно отнести незаконные инвестиционные советы, начиная от незаконной предпринимательской деятельности и заканчивая мошенничеством. Есть различные наказания, вплоть до 10 лет тюрьмы. Новые статьи вводить не требуется. Нужно только пристальное внимание правоохранительных органов», — сказал Артем Кирьянов. Он подчеркнул, что ситуацию необходимо взять под контроль. «Блогеры, не имея оснований, привлекают средства у населения. В этом плане стоит ограничить их действия. ЦБ должен выявлять такие предложения, блокировать, при наличии оснований передавать правоохранительным органам. Роскомнадзор должен обеспечить условия, чтобы не было соблазна отдать деньги мошенникам или на ненадежные проекты», — отметил собеседник агентства. Заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко также поддержал предложение Центробанка. «Я за то, чтобы ответственность была финансовой. Потому что мошенники, неквалифицированные „специалисты“ сегодня зарабатывают большие деньги на доверии граждан. Вся их компетенция заканчивается на хорошем маркетинге и связях. Это ничем не отличается от финансовых пирамид. Учитывая последствия, которые несет гражданин или юрлицо после таких советов, я считаю, что здесь должна быть очень четко прописана ответственность, связанная с финансами», — добавил парламентарий. По его словам, любые платные консультации, касающиеся финансов, должны попасть в зону внимания ЦБ РФ. «Нужно внести в законодательство точную формулировку, что такое совет. По-моему, здесь достаточно простая процедура. Что рекламируется, пропагандируется, платятся деньги, даже три рубля входят в зону ответственности и внимания ЦБ. Проводится проверка, где приходят к выводу, что эти люди никакого отношения к финансовому рынку не имеют. Далее идет закрытие и финансовая ответственность, если есть потерпевшие», — заключил Савченко. Член совета директоров ЦБ Михаил Мамута заявил о необходимости усилить ответственности за незаконные инвестиционные советы, в том числе блогеров и telegram-каналов. Основанием для этого стали жалобы граждан, которые последовали советам интернет-гуру и потеряли деньги.