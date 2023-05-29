Группировка «Центр» ударила расчетами «Град» на краснолиманском направлении

30 мая 2023 в 07:35 Размер текста - 17 +

ВС РФ ударили по ВСУ расчетами «Град» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские солдаты из группировки «Центр» ударили по Вооруженным силам Украины (ВСУ) расчетами РСЗО «Град» на краснолиманском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Расчеты РСЗО „Град“ группировки „Центр“ активно работают на краснолиманском направлении», — отметили в военном ведомстве. Их слова передает РИА Новости. Ранее отмечалось, что удары ВС РФ по украинским силам были нанесены в Макеевке, Червоной, Дибровой Луганской народной республики (ЛНР) и Григоровке Донецкой народной республики (ДНР). Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко отмечал, что ВСУ начали покидать свои позиции на купянском направлении из-за обильных дождей. Об этом сообщала российская разведка. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, защита мирного населения Донбасса.

Российские солдаты из группировки «Центр» ударили по Вооруженным силам Украины (ВСУ) расчетами РСЗО «Град» на краснолиманском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Расчеты РСЗО „Град“ группировки „Центр“ активно работают на краснолиманском направлении», — отметили в военном ведомстве. Их слова передает РИА Новости. Ранее отмечалось, что удары ВС РФ по украинским силам были нанесены в Макеевке, Червоной, Дибровой Луганской народной республики (ЛНР) и Григоровке Донецкой народной республики (ДНР). Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко отмечал, что ВСУ начали покидать свои позиции на купянском направлении из-за обильных дождей. Об этом сообщала российская разведка. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, защита мирного населения Донбасса.