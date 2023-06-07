Baza: в Симферополе задержали мошенников, обманувших 7 тысяч человек 07 июня 2023 в 15:48 Размер текста - 17 + Около семи тысяч человек обманула банда мошенников Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В городе Симферополь на Крымском полуострове произошло массовое задержание мошенников, которые обещали людям возврат денежных средств за поддельные биологические добавки. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «В Симферополе задержали участников банды телефонных мошенников, которые обманывали людей, обещая вернуть им деньги за поддельные БАДы. Преступники настолько прокачались в маскировке, что сделали „кабинет адвоката“, а также использовали искусственную бороду и очки», — говорится в сообщении. По версии следствия, около семи тысяч человек были обмануты. По данным Baza, преступники на протяжении двух лет обещали вернуть деньги гражданам Казахстана и жителей ближайших к нему субъектов России. Было задержано 12 человек в квартире, которая была переделана под колл-центр. Мошенники представлялись работниками Следственного комитета и Центробанка. Они обязывались жертвам вернуть деньги за поддельные БАДы. Baza отметила, что в их банде был «фальшивый» адвокат. В их «импровизированном кабинете» висел портрет президента России Владимира Путина для большего доверия со стороны жертв. В городе Симферополь на Крымском полуострове произошло массовое задержание мошенников, которые обещали людям возврат денежных средств за поддельные биологические добавки. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «В Симферополе задержали участников банды телефонных мошенников, которые обманывали людей, обещая вернуть им деньги за поддельные БАДы. Преступники настолько прокачались в маскировке, что сделали „кабинет адвоката“, а также использовали искусственную бороду и очки», — говорится в сообщении. По версии следствия, около семи тысяч человек были обмануты. По данным Baza, преступники на протяжении двух лет обещали вернуть деньги гражданам Казахстана и жителей ближайших к нему субъектов России. Было задержано 12 человек в квартире, которая была переделана под колл-центр. Мошенники представлялись работниками Следственного комитета и Центробанка. Они обязывались жертвам вернуть деньги за поддельные БАДы. Baza отметила, что в их банде был «фальшивый» адвокат. В их «импровизированном кабинете» висел портрет президента России Владимира Путина для большего доверия со стороны жертв. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям