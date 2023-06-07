Baza: в Симферополе задержали мошенников, обманувших 7 тысяч человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
Около семи тысяч человек обманула банда мошенников Фото:

В городе Симферополь на Крымском полуострове произошло массовое задержание мошенников, которые обещали людям возврат денежных средств за поддельные биологические добавки. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«В Симферополе задержали участников банды телефонных мошенников, которые обманывали людей, обещая вернуть им деньги за поддельные БАДы. Преступники настолько прокачались в маскировке, что сделали „кабинет адвоката“, а также использовали искусственную бороду и очки», — говорится в сообщении. По версии следствия, около семи тысяч человек были обмануты.

По данным Baza, преступники на протяжении двух лет обещали вернуть деньги гражданам Казахстана и жителей ближайших к нему субъектов России. Было задержано 12 человек в квартире, которая была переделана под колл-центр.

Мошенники представлялись работниками Следственного комитета и Центробанка. Они обязывались жертвам вернуть деньги за поддельные БАДы. Baza отметила, что в их банде был «фальшивый» адвокат. В их «импровизированном кабинете» висел портрет президента России Владимира Путина для большего доверия со стороны жертв.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городе Симферополь на Крымском полуострове произошло массовое задержание мошенников, которые обещали людям возврат денежных средств за поддельные биологические добавки. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «В Симферополе задержали участников банды телефонных мошенников, которые обманывали людей, обещая вернуть им деньги за поддельные БАДы. Преступники настолько прокачались в маскировке, что сделали „кабинет адвоката“, а также использовали искусственную бороду и очки», — говорится в сообщении. По версии следствия, около семи тысяч человек были обмануты. По данным Baza, преступники на протяжении двух лет обещали вернуть деньги гражданам Казахстана и жителей ближайших к нему субъектов России. Было задержано 12 человек в квартире, которая была переделана под колл-центр. Мошенники представлялись работниками Следственного комитета и Центробанка. Они обязывались жертвам вернуть деньги за поддельные БАДы. Baza отметила, что в их банде был «фальшивый» адвокат. В их «импровизированном кабинете» висел портрет президента России Владимира Путина для большего доверия со стороны жертв.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...