AP: усовершенствованная техника и тактика РФ создают проблемы ВСУ для наступления

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РФ усовершенствовала оружие и укрепила оборону Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия создала для ВСУ проблемы в наступлении, поскольку использует усовершенствованную военную технику и сложную тактику ведения боев. Такое мнение высказал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

«Россия усовершенствовала свое оружие, чтобы уменьшить преимущество Украины в боевых беспилотниках. Она превратила свое тяжелые бомбы в высокоточные планирующие боеприпасы, которые способны поражать цели, не подвергая опасности свои самолеты. Изменяющаяся российская тактика не позволит ВСУ победить», — сказал Марк Милли в интервью Associated Press.

Он добавил, что Россия существенно укрепила оборону линии фронта на протяжении тысячи километров. Российские войска имеют численное преимущество, что в совокупности с улучшенным вооружением затрудняет быструю победу ВСУ, предвещая длительные бои на истощение.

Вооруженные силы Украины начали масштабное контрнаступление, о чем 9 июня заявил президент России Владимир Путин. Наступление столкнулось с сильной обороной, ВСУ понесли потери техники и людей. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш считает, что наступление ВСУ не приведет к положительным результатам ни для Киева, ни для Белого дома, ни для НАТО.


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Россия создала для ВСУ проблемы в наступлении, поскольку использует усовершенствованную военную технику и сложную тактику ведения боев. Такое мнение высказал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. «Россия усовершенствовала свое оружие, чтобы уменьшить преимущество Украины в боевых беспилотниках. Она превратила свое тяжелые бомбы в высокоточные планирующие боеприпасы, которые способны поражать цели, не подвергая опасности свои самолеты. Изменяющаяся российская тактика не позволит ВСУ победить», — сказал Марк Милли в интервью Associated Press. Он добавил, что Россия существенно укрепила оборону линии фронта на протяжении тысячи километров. Российские войска имеют численное преимущество, что в совокупности с улучшенным вооружением затрудняет быструю победу ВСУ, предвещая длительные бои на истощение. Вооруженные силы Украины начали масштабное контрнаступление, о чем 9 июня заявил президент России Владимир Путин. Наступление столкнулось с сильной обороной, ВСУ понесли потери техники и людей. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш считает, что наступление ВСУ не приведет к положительным результатам ни для Киева, ни для Белого дома, ни для НАТО.
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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