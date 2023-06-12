AP: усовершенствованная техника и тактика РФ создают проблемы ВСУ для наступления

12 июня 2023 в 19:02 Размер текста - 17 +

РФ усовершенствовала оружие и укрепила оборону Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия создала для ВСУ проблемы в наступлении, поскольку использует усовершенствованную военную технику и сложную тактику ведения боев. Такое мнение высказал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. «Россия усовершенствовала свое оружие, чтобы уменьшить преимущество Украины в боевых беспилотниках. Она превратила свое тяжелые бомбы в высокоточные планирующие боеприпасы, которые способны поражать цели, не подвергая опасности свои самолеты. Изменяющаяся российская тактика не позволит ВСУ победить», — сказал Марк Милли в интервью Associated Press . Он добавил, что Россия существенно укрепила оборону линии фронта на протяжении тысячи километров. Российские войска имеют численное преимущество, что в совокупности с улучшенным вооружением затрудняет быструю победу ВСУ, предвещая длительные бои на истощение. Вооруженные силы Украины начали масштабное контрнаступление, о чем 9 июня заявил президент России Владимир Путин. Наступление столкнулось с сильной обороной, ВСУ понесли потери техники и людей. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш считает, что наступление ВСУ не приведет к положительным результатам ни для Киева, ни для Белого дома, ни для НАТО.



Россия создала для ВСУ проблемы в наступлении, поскольку использует усовершенствованную военную технику и сложную тактику ведения боев. Такое мнение высказал глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. «Россия усовершенствовала свое оружие, чтобы уменьшить преимущество Украины в боевых беспилотниках. Она превратила свое тяжелые бомбы в высокоточные планирующие боеприпасы, которые способны поражать цели, не подвергая опасности свои самолеты. Изменяющаяся российская тактика не позволит ВСУ победить», — сказал Марк Милли в интервью Associated Press. Он добавил, что Россия существенно укрепила оборону линии фронта на протяжении тысячи километров. Российские войска имеют численное преимущество, что в совокупности с улучшенным вооружением затрудняет быструю победу ВСУ, предвещая длительные бои на истощение. Вооруженные силы Украины начали масштабное контрнаступление, о чем 9 июня заявил президент России Владимир Путин. Наступление столкнулось с сильной обороной, ВСУ понесли потери техники и людей. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш считает, что наступление ВСУ не приведет к положительным результатам ни для Киева, ни для Белого дома, ни для НАТО.