Столтенберг признал серьезные проблемы ВСУ в ходе наступления

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НАТО. Москва. stock, Йенс Столтенберг, stock
Йенс Столтенберг заявил, что ВСУ столкнулись с сильной обороной российских войск Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия столкнулась с сильной российской обороной и труднопроходимой местностью в ходе своего наступления. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Генсек Североатлантического альянса, отвечая на вопрос о наступлении, признал что украинские войска сталкиваются с серьезными проблемами. «Они (ВСУ — прим. URA.RU) сталкиваются с труднопроходимой местностью и с окопавшимся российским сопротивлением. <…> Конечно, это повлияло на темпы прогресса », — сказал Йенс Столтенберг. Его слова приводит Politico.

Киев начал наступление на российские территории 4 июня. Однако за несколько недель ВСУ понесли большие потери в живой силе и технике при попытках прорвать российскую оборону. В западной прессе признали, что провал украинских сил обусловлен хорошей подготовкой армии России, передает «Царьград». Также в зарубежных СМИ называли российские укрепления в зоне спецоперации самыми обширными сооружениями такого рода в Европе со времен Второй мировой войны, передает деловое издание «Взгляд». Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что наступление продвигается куда медленнее, чем ожидалось, сообщает «Ридус».

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Украинская армия столкнулась с сильной российской обороной и труднопроходимой местностью в ходе своего наступления. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Генсек Североатлантического альянса, отвечая на вопрос о наступлении, признал что украинские войска сталкиваются с серьезными проблемами. «Они (ВСУ — прим. URA.RU) сталкиваются с труднопроходимой местностью и с окопавшимся российским сопротивлением. <…> Конечно, это повлияло на темпы прогресса », — сказал Йенс Столтенберг. Его слова приводит Politico. Киев начал наступление на российские территории 4 июня. Однако за несколько недель ВСУ понесли большие потери в живой силе и технике при попытках прорвать российскую оборону. В западной прессе признали, что провал украинских сил обусловлен хорошей подготовкой армии России, передает «Царьград». Также в зарубежных СМИ называли российские укрепления в зоне спецоперации самыми обширными сооружениями такого рода в Европе со времен Второй мировой войны, передает деловое издание «Взгляд». Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что наступление продвигается куда медленнее, чем ожидалось, сообщает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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