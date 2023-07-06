Столтенберг признал серьезные проблемы ВСУ в ходе наступления

06 июля 2023 в 11:15 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг заявил, что ВСУ столкнулись с сильной обороной российских войск Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия столкнулась с сильной российской обороной и труднопроходимой местностью в ходе своего наступления. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Генсек Североатлантического альянса, отвечая на вопрос о наступлении, признал что украинские войска сталкиваются с серьезными проблемами. «Они (ВСУ — прим. URA.RU) сталкиваются с труднопроходимой местностью и с окопавшимся российским сопротивлением. <…> Конечно, это повлияло на темпы прогресса », — сказал Йенс Столтенберг. Его слова приводит Politico. Киев начал наступление на российские территории 4 июня. Однако за несколько недель ВСУ понесли большие потери в живой силе и технике при попытках прорвать российскую оборону. В западной прессе признали, что провал украинских сил обусловлен хорошей подготовкой армии России, передает «Царьград». Также в зарубежных СМИ называли российские укрепления в зоне спецоперации самыми обширными сооружениями такого рода в Европе со времен Второй мировой войны, передает деловое издание «Взгляд». Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что наступление продвигается куда медленнее, чем ожидалось, сообщает «Ридус».

Украинская армия столкнулась с сильной российской обороной и труднопроходимой местностью в ходе своего наступления. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Генсек Североатлантического альянса, отвечая на вопрос о наступлении, признал что украинские войска сталкиваются с серьезными проблемами. «Они (ВСУ — прим. URA.RU) сталкиваются с труднопроходимой местностью и с окопавшимся российским сопротивлением. <…> Конечно, это повлияло на темпы прогресса », — сказал Йенс Столтенберг. Его слова приводит Politico. Киев начал наступление на российские территории 4 июня. Однако за несколько недель ВСУ понесли большие потери в живой силе и технике при попытках прорвать российскую оборону. В западной прессе признали, что провал украинских сил обусловлен хорошей подготовкой армии России, передает «Царьград». Также в зарубежных СМИ называли российские укрепления в зоне спецоперации самыми обширными сооружениями такого рода в Европе со времен Второй мировой войны, передает деловое издание «Взгляд». Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что наступление продвигается куда медленнее, чем ожидалось, сообщает «Ридус».