NYT: украинские беженцы напомнили полячке нацистов из прошлого

11 июля 2023 в 06:33 Размер текста - 17 +

Пожилая полячка рассказала о нападениях украинских националистов на ее деревню в 1943 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пожилая полячка встретив украинских беженцев в своем селе вспомнила, как в 1943 году она сбежала из бывших польских земель на западе Украины из-за нападения националистов, которые тогда убили большинство жителей деревни где она жила. Об этом рассказал обозреватель Эндрю Хиггинс в своей статье для The New York Times. «Они не проявляют никакого раскаяния», — сказала женщина, передает ее слова Хиггинс. Она рассказала, что в мае возложила с другими пожилыми поляками цветы к мемориалу с надписью: «Мы не забудем наших родственников, убитых украинскими националистами». По словам бабушки, крики «убивай поляков» до сих пор ярко отражаются в ее памяти. Автор объясняет, что речь идет об убийствах в Ниемилии, деревне, где женщина родилась. Эти события Украина называет Волынской трагедией, которые Польша помнит как Волынский геноцид. В ходе этих этнических погромов, совершенных украинскими националистами, было убито более 60 000 поляков. Более восьми миллионов украинцев сбежали из страны после начала конфликта на Украине. В частности, жителей Польши удивило количество беженцев из Украины, которые хорошо говорят на русском языке. По данным газеты Rzeczpospolita, 68% поляков стали хуже относиться к украинским беженцам, пишет МК.

Пожилая полячка встретив украинских беженцев в своем селе вспомнила, как в 1943 году она сбежала из бывших польских земель на западе Украины из-за нападения националистов, которые тогда убили большинство жителей деревни где она жила. Об этом рассказал обозреватель Эндрю Хиггинс в своей статье для The New York Times. «Они не проявляют никакого раскаяния», — сказала женщина, передает ее слова Хиггинс. Она рассказала, что в мае возложила с другими пожилыми поляками цветы к мемориалу с надписью: «Мы не забудем наших родственников, убитых украинскими националистами». По словам бабушки, крики «убивай поляков» до сих пор ярко отражаются в ее памяти. Автор объясняет, что речь идет об убийствах в Ниемилии, деревне, где женщина родилась. Эти события Украина называет Волынской трагедией, которые Польша помнит как Волынский геноцид. В ходе этих этнических погромов, совершенных украинскими националистами, было убито более 60 000 поляков. Более восьми миллионов украинцев сбежали из страны после начала конфликта на Украине. В частности, жителей Польши удивило количество беженцев из Украины, которые хорошо говорят на русском языке. По данным газеты Rzeczpospolita, 68% поляков стали хуже относиться к украинским беженцам, пишет МК.