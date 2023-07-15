ФСБ предотвратила заказные убийства Симоньян и Собчак: что известно к этому часу

Исполнителям пообещали 1,5 миллиона рублей за каждое убийство
новость из сюжетаПокушение на Симоньян и Собчак
ФСБ 15 июля предотвратила убийство главреда RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак по заказу украинских спецслужб. URA.RU приводит сводку того, что известно о произошедшем.
- ФСБ России заявило о предотвращении покушения на главреда «России сегодня» и RT. Также планировалось убийство Собчак. Исполнителям пообещали 1,5 миллиона рублей за каждое убийство.
- Симоньян отреагировала на попытку покушения. «Работаем, братья!» — написала журналистка в своем telegram-канале.
- RT показало кадры допроса задержанного за попытку убийства Симоньян. Подозреваемый сообщил, что проводил разведку места жительства журналистки, за что получил деньги. А также работал под руководством украинских спецслужб.
- Симоньян предложила отдать готовивших покушение на нее своему отцу на перевоспитание.
- Собчак поблагодарила спецслужбы за предотвращение покушения. Любой террор — зло, заключила журналистка.
- Готовившим покушение на журналисток заплатили 20 тысяч рублей. Эта сумма была уплачена за «разведку местности».
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подготовка покушения показывает всю террористическую сущность режима президента Украины Владимира Зеленского. Она напомнила о серии терактов украинских спецслужб в отношении российских журналистов.
- Симоньян пожелала своему несостоявшемуся убийце попасть на фронт спецоперации на Украине, где у него изменится мышление.
- Среди шестерых фигурантов дела о подготовке покушений на Симоньян и Собчак оказались несовершеннолетние. Об этом сообщило РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
- Басманный суд Москвы рассматривает ходатайства следствия об избрании шестерым фигурантам дела меры пресечения. Им вменяется хулиганство, совершенное группой лиц или с применением оружия, наказание предусматривается в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
- Задержанные за подготовку покушений арестованы. Такое решение принял Басманный суд Москвы.
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