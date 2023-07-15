Басманный суд Москвы арестовал задержанных за попытку убийства Симоньян

Задержанные за подготовку покушений на главреда «России сегодня» и RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак по заданию спецслужб Украины арестованы. Такое решение принял Басманный суд Москвы.
«Суд в Москве арестовал шестерых фигурантов дела о покушении на Маргариту Симоньян», — говорится в сообщении пресс-службы. Информацию передает РИА Новости.
Ранее URA.RU сообщало о том, что ФСБ предотвратила попытку убийства Симоньян и Собчак. За их убийство спецслужбы Украины обещали по 1,5 миллиона рублей за каждое. RT показало кадры допроса задержанного. По его словам, он проводил разведку места жительства Симоньян, за что получил деньги.
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