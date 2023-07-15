Басманный суд Москвы арестовал задержанных за попытку убийства Симоньян

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конкурс Лидеры России - финал. День третий. Сочи, симоньян маргарита
Задержанные за подготовку покушений Маргариты Симоньян арестованы Фото:

Задержанные за подготовку покушений на главреда «России сегодня» и RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак по заданию спецслужб Украины арестованы. Такое решение принял Басманный суд Москвы.

«Суд в Москве арестовал шестерых фигурантов дела о покушении на Маргариту Симоньян», — говорится в сообщении пресс-службы. Информацию передает РИА Новости.

Ранее URA.RU сообщало о том, что ФСБ предотвратила попытку убийства Симоньян и Собчак. За их убийство спецслужбы Украины обещали по 1,5 миллиона рублей за каждое. RT показало кадры допроса задержанного. По его словам, он проводил разведку места жительства Симоньян, за что получил деньги.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Задержанные за подготовку покушений на главреда «России сегодня» и RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак по заданию спецслужб Украины арестованы. Такое решение принял Басманный суд Москвы. «Суд в Москве арестовал шестерых фигурантов дела о покушении на Маргариту Симоньян», — говорится в сообщении пресс-службы. Информацию передает РИА Новости. Ранее URA.RU сообщало о том, что ФСБ предотвратила попытку убийства Симоньян и Собчак. За их убийство спецслужбы Украины обещали по 1,5 миллиона рублей за каждое. RT показало кадры допроса задержанного. По его словам, он проводил разведку места жительства Симоньян, за что получил деньги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...