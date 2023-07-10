Эпидемиолог назвал главный симптом менингита

Эпидемиолог Покровский назвал сильную головную боль самым опасным симптомом менингита

10 июля 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

В случае сильной головной боли следует вызвать скорую помощь, посоветовал врач Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Самый опасный симптом менингококковой инфекции — сильная головная боль. Об этом рассказал Вадим Покровский, заведующий специальным отделом по профилактике и борьбе со СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. «Главный симптом, который каждый может распознать, — когда болит голова», — поделился Покровский в разговоре с NEWS.ru. По словам эксперта, в случае если человек не может дотянуться подбородком до груди или наклонить голову вперед, нужно сразу вызывать скорую. Эпидемиолог объяснил, что «это очень опасный симптом — раздражение мозговых оболочек, который требует особого внимания врачей». Как утверждает Покровский, эпидемии менингококковой инфекции не предвидится в связи с тем, что заболевших на данный момент немного, и в большинстве случаев инфекция протекает в легкой форме. Ранее в Екатеринбурге была зафиксирована вспышка менингита на одном из складов Ozon, в результате которой скончались два сотрудника компании. За дело о гибели сотрудников на фоне вспышки инфекции взялся Свердловский СК, проводятся проверки. Главный врач Лаборатории «Гемотест» рассказал URA.RU о других симптомах и осложнениях при заражении инфекцией. Среди них высокая температура, выделения из носа, покраснение задней стенки носоглотки и миндалин, и другие.

Самый опасный симптом менингококковой инфекции — сильная головная боль. Об этом рассказал Вадим Покровский, заведующий специальным отделом по профилактике и борьбе со СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. «Главный симптом, который каждый может распознать, — когда болит голова», — поделился Покровский в разговоре с NEWS.ru. По словам эксперта, в случае если человек не может дотянуться подбородком до груди или наклонить голову вперед, нужно сразу вызывать скорую. Эпидемиолог объяснил, что «это очень опасный симптом — раздражение мозговых оболочек, который требует особого внимания врачей». Как утверждает Покровский, эпидемии менингококковой инфекции не предвидится в связи с тем, что заболевших на данный момент немного, и в большинстве случаев инфекция протекает в легкой форме. Ранее в Екатеринбурге была зафиксирована вспышка менингита на одном из складов Ozon, в результате которой скончались два сотрудника компании. За дело о гибели сотрудников на фоне вспышки инфекции взялся Свердловский СК, проводятся проверки. Главный врач Лаборатории «Гемотест» рассказал URA.RU о других симптомах и осложнениях при заражении инфекцией. Среди них высокая температура, выделения из носа, покраснение задней стенки носоглотки и миндалин, и другие.