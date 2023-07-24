Shot: рядом с местом взрыва дрона под колесами КамАЗа нашли еще два БПЛА. Фото

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Всероссийские соревнования специальных управлений ФПС МЧС России по пожарно-спасательному спорту по дисциплине "полоса препятствий". Пермь, полоса препятствий, квадрокоптер, дрон мчс,  дрон
К беспилотникам при помощи скотча прикрепили неизвестное устройство Фото:

Рядом с местом, где разорвался беспилотник под колесами КамАЗа в Рязанской области, были обнаружены два подобных БПЛА. Фото опубликовали в соцсетях.

«Были обнаружены еще два подобных квадрокоптера. Откуда они в поле, сейчас выясняется», — пишет telegram-канал SHOT. Там отмечают, что к беспилотникам при помощи скотча прикрепили неизвестное устройство, из-за которого и мог произойти взрыв. К тому же, части дрона кустарной сборки после взрыва разбросало в радиусе нескольких десятков метров.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области беспилотник разорвался под колесами КамАЗа. У машины оказались повреждены два задних колеса, при этом водитель не пострадал.

Беспилотники с прикрепленным на скотч неизвестным устройством в Рязанской области
Беспилотники с прикрепленным на скотч неизвестным устройством в Рязанской области
Беспилотники с прикрепленным на скотч неизвестным устройством в Рязанской области
Беспилотники с прикрепленным на скотч неизвестным устройством в Рязанской области
Беспилотники с прикрепленным на скотч неизвестным устройством в Рязанской области
Беспилотники с прикрепленным на скотч неизвестным устройством в Рязанской области
Беспилотники с прикрепленным на скотч неизвестным устройством в Рязанской области
Беспилотники с прикрепленным на скотч неизвестным устройством в Рязанской области

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Рядом с местом, где разорвался беспилотник под колесами КамАЗа в Рязанской области, были обнаружены два подобных БПЛА. Фото опубликовали в соцсетях. «Были обнаружены еще два подобных квадрокоптера. Откуда они в поле, сейчас выясняется», — пишет telegram-канал SHOT. Там отмечают, что к беспилотникам при помощи скотча прикрепили неизвестное устройство, из-за которого и мог произойти взрыв. К тому же, части дрона кустарной сборки после взрыва разбросало в радиусе нескольких десятков метров. Ранее сообщалось, что в Рязанской области беспилотник разорвался под колесами КамАЗа. У машины оказались повреждены два задних колеса, при этом водитель не пострадал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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