Shot: рядом с местом взрыва дрона под колесами КамАЗа нашли еще два БПЛА. Фото

24 июля 2023 в 14:02 Размер текста - 17 +

К беспилотникам при помощи скотча прикрепили неизвестное устройство Фото: Сергей Русанов © URA.RU Рядом с местом, где разорвался беспилотник под колесами КамАЗа в Рязанской области, были обнаружены два подобных БПЛА. Фото опубликовали в соцсетях. «Были обнаружены еще два подобных квадрокоптера. Откуда они в поле, сейчас выясняется», — пишет telegram-канал SHOT. Там отмечают, что к беспилотникам при помощи скотча прикрепили неизвестное устройство, из-за которого и мог произойти взрыв. К тому же, части дрона кустарной сборки после взрыва разбросало в радиусе нескольких десятков метров. Ранее сообщалось, что в Рязанской области беспилотник разорвался под колесами КамАЗа. У машины оказались повреждены два задних колеса, при этом водитель не пострадал. Беспилотники с прикрепленным на скотч неизвестным устройством в Рязанской области фото: telegram-канал SHOT, https://t.me/shot_shot Беспилотники с прикрепленным на скотч неизвестным устройством в Рязанской области фото: telegram-канал SHOT, https://t.me/shot_shot Беспилотники с прикрепленным на скотч неизвестным устройством в Рязанской области фото: telegram-канал SHOT, https://t.me/shot_shot Беспилотники с прикрепленным на скотч неизвестным устройством в Рязанской области фото: telegram-канал SHOT, https://t.me/shot_shot

Рядом с местом, где разорвался беспилотник под колесами КамАЗа в Рязанской области, были обнаружены два подобных БПЛА. Фото опубликовали в соцсетях. «Были обнаружены еще два подобных квадрокоптера. Откуда они в поле, сейчас выясняется», — пишет telegram-канал SHOT. Там отмечают, что к беспилотникам при помощи скотча прикрепили неизвестное устройство, из-за которого и мог произойти взрыв. К тому же, части дрона кустарной сборки после взрыва разбросало в радиусе нескольких десятков метров. Ранее сообщалось, что в Рязанской области беспилотник разорвался под колесами КамАЗа. У машины оказались повреждены два задних колеса, при этом водитель не пострадал.