Путин: Запад втягивает в конфликт на Украине все больше стран

15 августа 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Западные страны осознанно тратят миллиарды на разжигание конфликта на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад делает все возможное, чтобы сильнее разжечь конфликт на Украине и вовлечь в него еще больше стран. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Вкачивая в неонацистский [киевский] режим миллиарды долларов, снабжая его техникой, вооружениями, боеприпасами <…> делается все, чтобы еще больше разжечь конфликт, втянуть в него другие государства», — рассказал Владимир Путин в ходе видеообращения к участникам и гостям XI Московской конференции по международной безопасности. Оно опубликовано на официальном сайте президента страны. По словам российского главы, с этой же целью Запад направляет на Украину своих наемников. 15 августа проходит XI Московской конференции по международной безопасности. В ходе него президент РФ подчеркнул, что Запад раздувает по всему миру старые и новые конфликты. При этом Россия остается готова к международному сотрудничеству в военной сфере.

Запад делает все возможное, чтобы сильнее разжечь конфликт на Украине и вовлечь в него еще больше стран. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Вкачивая в неонацистский [киевский] режим миллиарды долларов, снабжая его техникой, вооружениями, боеприпасами <…> делается все, чтобы еще больше разжечь конфликт, втянуть в него другие государства», — рассказал Владимир Путин в ходе видеообращения к участникам и гостям XI Московской конференции по международной безопасности. Оно опубликовано на официальном сайте президента страны. По словам российского главы, с этой же целью Запад направляет на Украину своих наемников. 15 августа проходит XI Московской конференции по международной безопасности. В ходе него президент РФ подчеркнул, что Запад раздувает по всему миру старые и новые конфликты. При этом Россия остается готова к международному сотрудничеству в военной сфере.