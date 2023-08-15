Путин: Запад втягивает в конфликт на Украине все больше стран

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Западные страны осознанно тратят миллиарды на разжигание конфликта на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Запад делает все возможное, чтобы сильнее разжечь конфликт на Украине и вовлечь в него еще больше стран. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Вкачивая в неонацистский [киевский] режим миллиарды долларов, снабжая его техникой, вооружениями, боеприпасами <…> делается все, чтобы еще больше разжечь конфликт, втянуть в него другие государства», — рассказал Владимир Путин в ходе видеообращения к участникам и гостям XI Московской конференции по международной безопасности. Оно опубликовано на официальном сайте президента страны. По словам российского главы, с этой же целью Запад направляет на Украину своих наемников.

15 августа проходит XI Московской конференции по международной безопасности. В ходе него президент РФ подчеркнул, что Запад раздувает по всему миру старые и новые конфликты. При этом Россия остается готова к международному сотрудничеству в военной сфере.

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Запад делает все возможное, чтобы сильнее разжечь конфликт на Украине и вовлечь в него еще больше стран. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Вкачивая в неонацистский [киевский] режим миллиарды долларов, снабжая его техникой, вооружениями, боеприпасами <…> делается все, чтобы еще больше разжечь конфликт, втянуть в него другие государства», — рассказал Владимир Путин в ходе видеообращения к участникам и гостям XI Московской конференции по международной безопасности. Оно опубликовано на официальном сайте президента страны. По словам российского главы, с этой же целью Запад направляет на Украину своих наемников. 15 августа проходит XI Московской конференции по международной безопасности. В ходе него президент РФ подчеркнул, что Запад раздувает по всему миру старые и новые конфликты. При этом Россия остается готова к международному сотрудничеству в военной сфере.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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