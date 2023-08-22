В МО РФ заявили о пресечении попытки Киева атаковать объекты в РФ четырьмя БПЛА

В результате пресеченных террористических атак пострадавших нет
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российским военным удалось пресечь попытку атаки ВСУ в Московской и Брянской областях. Об этом сообщили Минобороны России.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами. Два БПЛА обнаружены средствами ПВО и подавлены комплексами РЭБ (комплексы радиоэлектронной борьбы — прим. URA.RU), потерпели крушение над территорией Брянской области. Два БПЛА обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Московской области», —
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.