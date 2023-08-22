В МО РФ заявили о пресечении попытки Киева атаковать объекты в РФ четырьмя БПЛА

Минобороны: Киев попытался атаковать беспилотниками в Московской и Брянской области

22 августа 2023 в 05:42 Размер текста - 17 +

В результате пресеченных террористических атак пострадавших нет Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российским военным удалось пресечь попытку атаки ВСУ в Московской и Брянской областях. Об этом сообщили Минобороны России. «Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами. Два БПЛА обнаружены средствами ПВО и подавлены комплексами РЭБ (комплексы радиоэлектронной борьбы — прим. URA.RU), потерпели крушение над территорией Брянской области. Два БПЛА обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Московской области», — передает Минобороны в telegram-канале. Сообщается, что пострадавших нет.

Российским военным удалось пресечь попытку атаки ВСУ в Московской и Брянской областях. Об этом сообщили Минобороны России. «Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами. Два БПЛА обнаружены средствами ПВО и подавлены комплексами РЭБ (комплексы радиоэлектронной борьбы — прим. URA.RU), потерпели крушение над территорией Брянской области. Два БПЛА обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Московской области», — передает Минобороны в telegram-канале. Сообщается, что пострадавших нет.