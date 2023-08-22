В МО РФ заявили о пресечении попытки Киева атаковать объекты в РФ четырьмя БПЛА

Минобороны: Киев попытался атаковать беспилотниками в Московской и Брянской области
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Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, беспилотник, stock, бла, MQ-9, Reaper, дрон сша
В результате пресеченных террористических атак пострадавших нет Фото:
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Российским военным удалось пресечь попытку атаки ВСУ в Московской и Брянской областях. Об этом сообщили Минобороны России.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами. Два БПЛА обнаружены средствами ПВО и подавлены комплексами РЭБ (комплексы радиоэлектронной борьбы — прим. URA.RU), потерпели крушение над территорией Брянской области. Два БПЛА обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Московской области», — передает Минобороны в telegram-канале. Сообщается, что пострадавших нет.

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Российским военным удалось пресечь попытку атаки ВСУ в Московской и Брянской областях. Об этом сообщили Минобороны России. «Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами. Два БПЛА обнаружены средствами ПВО и подавлены комплексами РЭБ (комплексы радиоэлектронной борьбы — прим. URA.RU), потерпели крушение над территорией Брянской области. Два БПЛА обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Московской области», — передает Минобороны в telegram-канале. Сообщается, что пострадавших нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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