В Британии предупредили Украину о недостатках ее главного оружия

Sky News: Украине стоит избегать применения беспилотников без крайней необходимости

30 августа 2023 в 22:22 Размер текста - 17 +

Украинские беспилотники уязвимы, заявил Шон Белл Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украине не стоит использовать беспилотники без крайней необходимости, поскольку они уязвимы. Такое мнение выразил военный аналитик Шон Белл. «Беспилотники также уязвимы — им не хватает каких-либо сложных средств самообороны, и они медлительны, поэтому их относительно легко сбить», — сказал Белл, его слова передает британский телеканал Sky News. Он утверждает, что преимущество БПЛА заключается в том, что они дешевы, легко доступны и могут быть быстро адаптированы в ответ на меняющиеся условия боя. Однако Украине стоит избегать их применения, если в этом нет крайней необходимости, заключил Белл. Ранее украинский солдат, который находится на фронте, но не подчиняется Минобороны страны рассказал, что Украина не способна дешево и массово производить беспилотники, отправляя их сразу на передовую. В то время как Россия давно наладила такое производство. Американский обозреватель Дэвид Игнатиус сообщил, что в Пентагоне призывают Киев меньше полагаться на беспилотники при разведке местности, советуя чаще использовать для этого наземные силы. ВС РФ в ответ на попытки украинцев атаковать беспилотниками проводят комплексную работу по уничтожению инфраструктуры ВСУ, в том числе той, которую они используют в качестве баз для западного оружия, передает «Дни.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украине не стоит использовать беспилотники без крайней необходимости, поскольку они уязвимы. Такое мнение выразил военный аналитик Шон Белл. «Беспилотники также уязвимы — им не хватает каких-либо сложных средств самообороны, и они медлительны, поэтому их относительно легко сбить», — сказал Белл, его слова передает британский телеканал Sky News. Он утверждает, что преимущество БПЛА заключается в том, что они дешевы, легко доступны и могут быть быстро адаптированы в ответ на меняющиеся условия боя. Однако Украине стоит избегать их применения, если в этом нет крайней необходимости, заключил Белл. Ранее украинский солдат, который находится на фронте, но не подчиняется Минобороны страны рассказал, что Украина не способна дешево и массово производить беспилотники, отправляя их сразу на передовую. В то время как Россия давно наладила такое производство. Американский обозреватель Дэвид Игнатиус сообщил, что в Пентагоне призывают Киев меньше полагаться на беспилотники при разведке местности, советуя чаще использовать для этого наземные силы. ВС РФ в ответ на попытки украинцев атаковать беспилотниками проводят комплексную работу по уничтожению инфраструктуры ВСУ, в том числе той, которую они используют в качестве баз для западного оружия, передает «Дни.ру».