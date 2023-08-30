В Британии предупредили Украину о недостатках ее главного оружия

Sky News: Украине стоит избегать применения беспилотников без крайней необходимости
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Украинские беспилотники уязвимы, заявил Шон Белл Фото:
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Украине не стоит использовать беспилотники без крайней необходимости, поскольку они уязвимы. Такое мнение выразил военный аналитик Шон Белл.

«Беспилотники также уязвимы — им не хватает каких-либо сложных средств самообороны, и они медлительны, поэтому их относительно легко сбить», — сказал Белл, его слова передает британский телеканал Sky News. Он утверждает, что преимущество БПЛА заключается в том, что они дешевы, легко доступны и могут быть быстро адаптированы в ответ на меняющиеся условия боя. Однако Украине стоит избегать их применения, если в этом нет крайней необходимости, заключил Белл.

Ранее украинский солдат, который находится на фронте, но не подчиняется Минобороны страны рассказал, что Украина не способна дешево и массово производить беспилотники, отправляя их сразу на передовую. В то время как Россия давно наладила такое производство. Американский обозреватель Дэвид Игнатиус сообщил, что в Пентагоне призывают Киев меньше полагаться на беспилотники при разведке местности, советуя чаще использовать для этого наземные силы. ВС РФ в ответ на попытки украинцев атаковать беспилотниками проводят комплексную работу по уничтожению инфраструктуры ВСУ, в том числе той, которую они используют в качестве баз для западного оружия, передает «Дни.ру».

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Украине не стоит использовать беспилотники без крайней необходимости, поскольку они уязвимы. Такое мнение выразил военный аналитик Шон Белл. «Беспилотники также уязвимы — им не хватает каких-либо сложных средств самообороны, и они медлительны, поэтому их относительно легко сбить», — сказал Белл, его слова передает британский телеканал Sky News. Он утверждает, что преимущество БПЛА заключается в том, что они дешевы, легко доступны и могут быть быстро адаптированы в ответ на меняющиеся условия боя. Однако Украине стоит избегать их применения, если в этом нет крайней необходимости, заключил Белл. Ранее украинский солдат, который находится на фронте, но не подчиняется Минобороны страны рассказал, что Украина не способна дешево и массово производить беспилотники, отправляя их сразу на передовую. В то время как Россия давно наладила такое производство. Американский обозреватель Дэвид Игнатиус сообщил, что в Пентагоне призывают Киев меньше полагаться на беспилотники при разведке местности, советуя чаще использовать для этого наземные силы. ВС РФ в ответ на попытки украинцев атаковать беспилотниками проводят комплексную работу по уничтожению инфраструктуры ВСУ, в том числе той, которую они используют в качестве баз для западного оружия, передает «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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