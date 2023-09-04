В ЛНР начали готовиться к приезду молодежи из Европы

04 сентября 2023 в 17:27 Размер текста - 17 +

Сергей Кириенко посетил ЛНР в рамках подготовки к фестивалю территория «Сириус» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Первый замруководителя администрации президента (АП) РФ Сергей Кириенко посетил штаб общественной поддержки фракции «Единой России» в ЛНР. Регион готовится принять иностранные делегации во время фестиваля территория «Сириус» в Сочи. Замглавы администрации президента подчеркнул, что уже больше 180 государств подали заявки на участие в мероприятии. «Это, кстати, к вопросу о санкциях и о попытке отменить Россию. Как видите, ничего не работает. Мы уже понимаем, что у нас будут делегации из Америки, Англии, Франции, от всех европейских стран. Начинают они свое пребывание изначально в Сочи, а потом разъедутся по регионам, в том числе приедут и к вам», — сказал Сергей Кириенко. Его слова приводит пресс-служба «Единой России». Также Кириенко заявил, что иностранных гостей необходимо будет познакомить с историей Донбасса. По его словам, многие знают, что там происходило последние восемь лет и что происходит сегодня. Однако иностранцы почти не знают «настоящей истории». Он отметил, что к фестивалю нужно задуматься над сувенирной продукцией. «Важный момент: мы все живые люди, а значит, должна быть какая-то материальная вещь, на которой закрепляются эмоции и воспоминания. Подумайте, что иностранцы отсюда с собой заберут. <…> По истечении многих лет они будут рассказывать детям, что в 2024 году были в России в Луганске, и у них есть вот такой памятный сувенир», — заявил Кириенко. Кроме того, чиновник оценил идею «Стены мира», которую жители республики планируют рисовать совместно с иностранной молодежью. Кроме того, ему понравились перспективы съемки фильма о пребывании в Сочи и ЛНР. Замглавы АП призвал луганскую молодежь готовиться шире к грядущему мероприятию. «В общей сложности вас будет 150 человек, поэтому ЛНР необходимо презентовать везде», — резюмировал он. Территория «Сириус» пройдет в начале марта 2024 года в Сочи. ЛНР будет одним из 30 регионов, которые примут гостей из-за рубежа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первый замруководителя администрации президента (АП) РФ Сергей Кириенко посетил штаб общественной поддержки фракции «Единой России» в ЛНР. Регион готовится принять иностранные делегации во время фестиваля территория «Сириус» в Сочи. Замглавы администрации президента подчеркнул, что уже больше 180 государств подали заявки на участие в мероприятии. «Это, кстати, к вопросу о санкциях и о попытке отменить Россию. Как видите, ничего не работает. Мы уже понимаем, что у нас будут делегации из Америки, Англии, Франции, от всех европейских стран. Начинают они свое пребывание изначально в Сочи, а потом разъедутся по регионам, в том числе приедут и к вам», — сказал Сергей Кириенко. Его слова приводит пресс-служба «Единой России». Также Кириенко заявил, что иностранных гостей необходимо будет познакомить с историей Донбасса. По его словам, многие знают, что там происходило последние восемь лет и что происходит сегодня. Однако иностранцы почти не знают «настоящей истории». Он отметил, что к фестивалю нужно задуматься над сувенирной продукцией. «Важный момент: мы все живые люди, а значит, должна быть какая-то материальная вещь, на которой закрепляются эмоции и воспоминания. Подумайте, что иностранцы отсюда с собой заберут. <…> По истечении многих лет они будут рассказывать детям, что в 2024 году были в России в Луганске, и у них есть вот такой памятный сувенир», — заявил Кириенко. Кроме того, чиновник оценил идею «Стены мира», которую жители республики планируют рисовать совместно с иностранной молодежью. Кроме того, ему понравились перспективы съемки фильма о пребывании в Сочи и ЛНР. Замглавы АП призвал луганскую молодежь готовиться шире к грядущему мероприятию. «В общей сложности вас будет 150 человек, поэтому ЛНР необходимо презентовать везде», — резюмировал он. Территория «Сириус» пройдет в начале марта 2024 года в Сочи. ЛНР будет одним из 30 регионов, которые примут гостей из-за рубежа.