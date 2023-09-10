МИД РФ потребовал извинений Франции после скандала с российскими журналистами

Франция должна извиниться перед РФ за то, что не допустила российского журналиста на пресс-конференцию президента Эммануэля Макрона. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Рассматриваем случившееся еще и как вопиющее проявление расизма и агрессивного национализма, поскольку в основе инцидента лежит акт дискриминации по национальному признаку. <…> Требуем извинений от Елисейского дворца в адрес представителя СМИ», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Она также отметила, что журналиста не пустили на пресс-конференцию только из-за того, что он работает в российском СМИ.
Франция должна извиниться перед РФ за то, что не допустила российского журналиста на пресс-конференцию президента Эммануэля Макрона. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Рассматриваем случившееся еще и как вопиющее проявление расизма и агрессивного национализма, поскольку в основе инцидента лежит акт дискриминации по национальному признаку. <…> Требуем извинений от Елисейского дворца в адрес представителя СМИ», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Она также отметила, что журналиста не пустили на пресс-конференцию только из-за того, что он работает в российском СМИ. Ранее охранник не пустил в зал, где проходила пресс-конференция Макрона, главного редактора Russia News Екатерину Надольскую. Также у нее пытались разбить телефон, на который она записывала видео. Макрон выступал перед журналистами после саммита G20.