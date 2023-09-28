Блинкен допустил встречу Путина и Байдена

Энтони Блинкен заявил о возможности встречи Владимира Путина и Джо Байдена
Госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил возможности встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Об этом он заявил в интервью изданию The Atlantic.
«Никогда не говори никогда», — сказал Энтони Блинкен
Переговоры Путина и Байдена проходили только в конце 2021 года по телефону. Тогда лидеры обсуждали тему Украины, а также вопросы дальнейшего сотрудничества. Тем не менее тогда президент США отказался предоставить России гарантии безопасности о неприсоединении Киева к НАТО.
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