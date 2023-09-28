Блинкен допустил встречу Путина и Байдена

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Энтони Блинкен, stock
Энтони Блинкен заявил о возможности встречи Владимира Путина и Джо Байдена Фото:

Госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил возможности встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Об этом он заявил в интервью изданию The Atlantic.

«Никогда не говори никогда», — сказал Энтони Блинкен изданию. Так он ответил на вопрос журналиста о возможной встрече двух глав государств.

Переговоры Путина и Байдена проходили только в конце 2021 года по телефону. Тогда лидеры обсуждали тему Украины, а также вопросы дальнейшего сотрудничества. Тем не менее тогда президент США отказался предоставить России гарантии безопасности о неприсоединении Киева к НАТО.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил возможности встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Об этом он заявил в интервью изданию The Atlantic. «Никогда не говори никогда», — сказал Энтони Блинкен изданию. Так он ответил на вопрос журналиста о возможной встрече двух глав государств. Переговоры Путина и Байдена проходили только в конце 2021 года по телефону. Тогда лидеры обсуждали тему Украины, а также вопросы дальнейшего сотрудничества. Тем не менее тогда президент США отказался предоставить России гарантии безопасности о неприсоединении Киева к НАТО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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