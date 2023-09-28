Блинкен допустил встречу Путина и Байдена 28 сентября 2023 в 19:14 Размер текста - 17 + Энтони Блинкен заявил о возможности встречи Владимира Путина и Джо Байдена Фото: Официальный сайт президента Украины Госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил возможности встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Об этом он заявил в интервью изданию The Atlantic. «Никогда не говори никогда», — сказал Энтони Блинкен изданию . Так он ответил на вопрос журналиста о возможной встрече двух глав государств. Переговоры Путина и Байдена проходили только в конце 2021 года по телефону. Тогда лидеры обсуждали тему Украины, а также вопросы дальнейшего сотрудничества. Тем не менее тогда президент США отказался предоставить России гарантии безопасности о неприсоединении Киева к НАТО. Госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил возможности встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Об этом он заявил в интервью изданию The Atlantic. «Никогда не говори никогда», — сказал Энтони Блинкен изданию. Так он ответил на вопрос журналиста о возможной встрече двух глав государств. Переговоры Путина и Байдена проходили только в конце 2021 года по телефону. Тогда лидеры обсуждали тему Украины, а также вопросы дальнейшего сотрудничества. Тем не менее тогда президент США отказался предоставить России гарантии безопасности о неприсоединении Киева к НАТО. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям