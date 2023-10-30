Солдат нацбата ВСУ предупредил о потере Украины

31 октября 2023 в 07:15 Размер текста - 17 +

Александр Ябчанка заявил, что украинцы не должны забывать о мобилизации в стране Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина может исчезнуть, если все ее жители не будут участвовать в конфликте. Об этом сообщил солдат нацбата ВСУ «Волки да Винчи» Александр Ябчанка. «Я сейчас просто призываю — не все в окоп, а все на войну, воюйте как можете, но поймите, что тут вопрос в том, что мы можем остаться без страны», — заявил Ябчанка в беседе с youtube-каналом «Эспрессо». По его словам, жители Украины должны помнить о мобилизации и участвовать в военных действиях если не напрямую, то поддерживая бойцов ВСУ финансово. Ранее сообщалось, что некоторые украинские войска настолько опустели, что военкоматы решили начать призывать людей со средним возрастом 43 года. Военный эксперт подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил о резком росте потерь у ВСУ на купянском направлении, передает RT.

Украина может исчезнуть, если все ее жители не будут участвовать в конфликте. Об этом сообщил солдат нацбата ВСУ «Волки да Винчи» Александр Ябчанка. «Я сейчас просто призываю — не все в окоп, а все на войну, воюйте как можете, но поймите, что тут вопрос в том, что мы можем остаться без страны», — заявил Ябчанка в беседе с youtube-каналом «Эспрессо». По его словам, жители Украины должны помнить о мобилизации и участвовать в военных действиях если не напрямую, то поддерживая бойцов ВСУ финансово. Ранее сообщалось, что некоторые украинские войска настолько опустели, что военкоматы решили начать призывать людей со средним возрастом 43 года. Военный эксперт подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил о резком росте потерь у ВСУ на купянском направлении, передает RT.