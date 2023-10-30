Time: средний возраст военных ВСУ повысился до 43 лет из-за высоких потерь

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Военкоматы вынуждены призывать людей до 43 лет на службу из-за опустошения войск Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Некоторые войска Украины настолько опустели, что военкоматы решили начать призывать людей со средним возрастом 43 года. Об этом сообщил журнал Time со ссылкой на помощника Владимира Зеленского.

«Они [потери] настолько проредили ряды ВСУ, что военкоматы были вынуждены призывать более взрослых военных, повышая средний возраст солдата на Украине до примерно 43 лет», — передает слова помощника журнал Time. Он уточнил, что эти призывники не такие физически крепкие, как молодые, и с ними сложнее работать.

Ранее войска Украины испытывали нехватку половины квалифицированных военнослужащих с узкой специализацией в рядовом и офицерском составе. После этого украинский полковник в отставке из аналитического «Центра оборонных стратегий» Сергей Кивлюк заявил, что контрнаступление ВСУ останавливается на некоторых направлениях. Все из-за того, что продвижения украинских сил сильно ограничено минными полями, нехваткой специального оборудования, а также истощением войск.

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Некоторые войска Украины настолько опустели, что военкоматы решили начать призывать людей со средним возрастом 43 года. Об этом сообщил журнал Time со ссылкой на помощника Владимира Зеленского. «Они [потери] настолько проредили ряды ВСУ, что военкоматы были вынуждены призывать более взрослых военных, повышая средний возраст солдата на Украине до примерно 43 лет», — передает слова помощника журнал Time. Он уточнил, что эти призывники не такие физически крепкие, как молодые, и с ними сложнее работать. Ранее войска Украины испытывали нехватку половины квалифицированных военнослужащих с узкой специализацией в рядовом и офицерском составе. После этого украинский полковник в отставке из аналитического «Центра оборонных стратегий» Сергей Кивлюк заявил, что контрнаступление ВСУ останавливается на некоторых направлениях. Все из-за того, что продвижения украинских сил сильно ограничено минными полями, нехваткой специального оборудования, а также истощением войск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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