ТНТ Music грозит многомиллионный штраф за пропаганду ЛГБТ

Учредителю ТНТ Music «Фонбет ТВ» грозит штраф до 16 млн за ЛГБТ-пропаганду
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ООО «Фонбет ТВ» грозит штраф до 16 миллионов рублей Фото:

Компании «Фонбет», являющейся учредителем ТНТ Music, грозит штраф до 16 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. Об этом сообщили в Таганском суде города Москвы.

«В суд поступили четыре протокола о распространении среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол в отношении ООО „Фонбет ТВ“», — говорится в сообщении суда. Информацию передает ТАСС.

Уточняется, что штраф за ЛГБТ-пропаганду для юрлиц составляет до четырех миллионов рублей. Однако на «Фонбет ТВ» было составлено четыре протокола, из-за чего компании грозит взыскание в размере до 16 миллионов. Дата заседания по этому делу пока не назначена.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал сервис «Кинопоиск» за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений. Онлайн-кинотеатр обязали выплатить один миллион рублей, передает РАПСИ.

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Компании «Фонбет», являющейся учредителем ТНТ Music, грозит штраф до 16 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. Об этом сообщили в Таганском суде города Москвы. «В суд поступили четыре протокола о распространении среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол в отношении ООО „Фонбет ТВ“», — говорится в сообщении суда. Информацию передает ТАСС. Уточняется, что штраф за ЛГБТ-пропаганду для юрлиц составляет до четырех миллионов рублей. Однако на «Фонбет ТВ» было составлено четыре протокола, из-за чего компании грозит взыскание в размере до 16 миллионов. Дата заседания по этому делу пока не назначена. Ранее Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал сервис «Кинопоиск» за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений. Онлайн-кинотеатр обязали выплатить один миллион рублей, передает РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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