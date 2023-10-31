ТНТ Music грозит многомиллионный штраф за пропаганду ЛГБТ Учредителю ТНТ Music «Фонбет ТВ» грозит штраф до 16 млн за ЛГБТ-пропаганду 31 октября 2023 в 16:36 Размер текста - 17 + ООО «Фонбет ТВ» грозит штраф до 16 миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компании «Фонбет», являющейся учредителем ТНТ Music, грозит штраф до 16 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. Об этом сообщили в Таганском суде города Москвы. «В суд поступили четыре протокола о распространении среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол в отношении ООО „Фонбет ТВ“», — говорится в сообщении суда. Информацию передает ТАСС. Уточняется, что штраф за ЛГБТ-пропаганду для юрлиц составляет до четырех миллионов рублей. Однако на «Фонбет ТВ» было составлено четыре протокола, из-за чего компании грозит взыскание в размере до 16 миллионов. Дата заседания по этому делу пока не назначена. Ранее Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал сервис «Кинопоиск» за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений. Онлайн-кинотеатр обязали выплатить один миллион рублей, передает РАПСИ. Компании «Фонбет», являющейся учредителем ТНТ Music, грозит штраф до 16 миллионов рублей за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. Об этом сообщили в Таганском суде города Москвы. «В суд поступили четыре протокола о распространении среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол в отношении ООО „Фонбет ТВ“», — говорится в сообщении суда. Информацию передает ТАСС. Уточняется, что штраф за ЛГБТ-пропаганду для юрлиц составляет до четырех миллионов рублей. Однако на «Фонбет ТВ» было составлено четыре протокола, из-за чего компании грозит взыскание в размере до 16 миллионов. Дата заседания по этому делу пока не назначена. Ранее Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал сервис «Кинопоиск» за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений. Онлайн-кинотеатр обязали выплатить один миллион рублей, передает РАПСИ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям