Украина начала переговоры с Германией о гарантиях безопасности

18 ноября 2023 в 00:34 Размер текста - 17 +

Украина обсудила с ФРГ формат и наполнение будущих гарантий безопасности Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские власти начали переговоры с Германией по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности. Об этом заявил офис президента Украины Владимира Зеленского. «По поручению президента Украины и руководителя офиса главы государства [Андрея Ермака] сегодня начался первый раунд переговоров с Федеративной Республикой Германия по двусторонним гарантиям безопасности», — сообщается на сайте офиса. Замруководителя офиса президента Игорь Жовква возглавил украинскую переговорную группу. Во время обсуждения стороны договорились, в каком формате будут осуществляться гарантии, а также, что в них будет включено. Был согласован план дальнейших действий Украины и ФРГ в рамках предстоящего соглашения. Украина рассчитывает получить гарантии безопасности от 51 страны. Соответствующие переговоры начались с США, Францией и Великобританией. Заключение таких соглашений состоится не ранее 2024 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал гарантии нежизнеспособными.

Украинские власти начали переговоры с Германией по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности. Об этом заявил офис президента Украины Владимира Зеленского. «По поручению президента Украины и руководителя офиса главы государства [Андрея Ермака] сегодня начался первый раунд переговоров с Федеративной Республикой Германия по двусторонним гарантиям безопасности», — сообщается на сайте офиса. Замруководителя офиса президента Игорь Жовква возглавил украинскую переговорную группу. Во время обсуждения стороны договорились, в каком формате будут осуществляться гарантии, а также, что в них будет включено. Был согласован план дальнейших действий Украины и ФРГ в рамках предстоящего соглашения. Украина рассчитывает получить гарантии безопасности от 51 страны. Соответствующие переговоры начались с США, Францией и Великобританией. Заключение таких соглашений состоится не ранее 2024 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал гарантии нежизнеспособными.