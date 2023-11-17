Украина начала переговоры с Германией о гарантиях безопасности

Украинские власти начали переговоры с Германией по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности. Об этом заявил офис президента Украины Владимира Зеленского.
«По поручению президента Украины и руководителя офиса главы государства [Андрея Ермака] сегодня начался первый раунд переговоров с Федеративной Республикой Германия по двусторонним гарантиям безопасности», — сообщается на сайте офиса. Замруководителя офиса президента Игорь Жовква возглавил украинскую переговорную группу.
Во время обсуждения стороны договорились, в каком формате будут осуществляться гарантии, а также, что в них будет включено. Был согласован план дальнейших действий Украины и ФРГ в рамках предстоящего соглашения.
Украина рассчитывает получить гарантии безопасности от 51 страны. Соответствующие переговоры начались с США, Францией и Великобританией. Заключение таких соглашений состоится не ранее 2024 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал гарантии нежизнеспособными.
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