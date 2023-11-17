17 ноября 2023

Украина начала переговоры с Германией о гарантиях безопасности

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Украина обсудила с ФРГ формат и наполнение будущих гарантий безопасности Фото:
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Украинские власти начали переговоры с Германией по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности. Об этом заявил офис президента Украины Владимира Зеленского.

«По поручению президента Украины и руководителя офиса главы государства [Андрея Ермака] сегодня начался первый раунд переговоров с Федеративной Республикой Германия по двусторонним гарантиям безопасности», — сообщается на сайте офиса. Замруководителя офиса президента Игорь Жовква возглавил украинскую переговорную группу.

Во время обсуждения стороны договорились, в каком формате будут осуществляться гарантии, а также, что в них будет включено. Был согласован план дальнейших действий Украины и ФРГ в рамках предстоящего соглашения.

Украина рассчитывает получить гарантии безопасности от 51 страны. Соответствующие переговоры начались с США, Францией и Великобританией. Заключение таких соглашений состоится не ранее 2024 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал гарантии нежизнеспособными.

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Украинские власти начали переговоры с Германией по заключению двустороннего соглашения о гарантиях безопасности. Об этом заявил офис президента Украины Владимира Зеленского. «По поручению президента Украины и руководителя офиса главы государства [Андрея Ермака] сегодня начался первый раунд переговоров с Федеративной Республикой Германия по двусторонним гарантиям безопасности», — сообщается на сайте офиса. Замруководителя офиса президента Игорь Жовква возглавил украинскую переговорную группу. Во время обсуждения стороны договорились, в каком формате будут осуществляться гарантии, а также, что в них будет включено. Был согласован план дальнейших действий Украины и ФРГ в рамках предстоящего соглашения. Украина рассчитывает получить гарантии безопасности от 51 страны. Соответствующие переговоры начались с США, Францией и Великобританией. Заключение таких соглашений состоится не ранее 2024 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал гарантии нежизнеспособными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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