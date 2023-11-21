Министр обороны Украины заявил, что не даст РФ передохнуть

ВСУ придерживаются определенного плана. Об этом сообщил украинский министр обороны Рустем Умеров. По его словам, Украина не даст РФ передохнуть.
«У нас есть план, и согласно этому плану мы двигаемся. Остановки нет, продолжаем. Не будем давать врагу ни одного момента передохнуть, будем идти дальше», — заявил Умеров на совместном брифинге с министром обороны Германии Борисом Писториусом в Киеве. Его слова передает «Интерфакс Украина».
Ранее министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что у ВСУ есть все необходимые ресурсы, чтобы продолжать боевые действия зимой. Тактика РФ сорвала планы украинских солдат на запорожском направлении, передает RT.
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