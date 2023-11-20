Пентагон: у ВСУ есть ресурсы для продолжения боев зимой

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть все необходимые ресурсы для того, чтобы продолжать боевые действия зимой. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.
«Украина обладает всеми средствами, „чтобы добиться успеха и сражаться зимой“» — передает слова Ллойда Остина РИА Новости. Он также отметил, что согласился с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу необходимости продолжать боевые действия.
Министр Обороны Соединенных Штатов находится с визитом в Киеве. Он уже встретился с Зеленским и заверил его в неизменности американской военной поддержки. Глава Пентагона также анонсировал новую военную помощь Киеву на 100 миллионов долларов.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявлял, что страна может помогать и Израилю, и Украине во время их военных конфликтов. Позже власти США хотели выделят Украине дополнительную помощь в размере 100 миллионов долларов, сообщал Остин. Также в планах было передать стране боеприпасы для артиллерии и средств ПВО.
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