Пентагон: у ВСУ есть ресурсы для продолжения боев зимой

20 ноября 2023 в 23:42 Размер текста - 17 +

ВСУ имеют ресурсы для продолжения боевых действий зимой, заявил глава Ллойд Остин Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть все необходимые ресурсы для того, чтобы продолжать боевые действия зимой. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин. «Украина обладает всеми средствами, „чтобы добиться успеха и сражаться зимой“» — передает слова Ллойда Остина РИА Новости. Он также отметил, что согласился с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу необходимости продолжать боевые действия. Министр Обороны Соединенных Штатов находится с визитом в Киеве. Он уже встретился с Зеленским и заверил его в неизменности американской военной поддержки. Глава Пентагона также анонсировал новую военную помощь Киеву на 100 миллионов долларов. Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявлял, что страна может помогать и Израилю, и Украине во время их военных конфликтов. Позже власти США хотели выделят Украине дополнительную помощь в размере 100 миллионов долларов, сообщал Остин. Также в планах было передать стране боеприпасы для артиллерии и средств ПВО.

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть все необходимые ресурсы для того, чтобы продолжать боевые действия зимой. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин. «Украина обладает всеми средствами, „чтобы добиться успеха и сражаться зимой“» — передает слова Ллойда Остина РИА Новости. Он также отметил, что согласился с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу необходимости продолжать боевые действия. Министр Обороны Соединенных Штатов находится с визитом в Киеве. Он уже встретился с Зеленским и заверил его в неизменности американской военной поддержки. Глава Пентагона также анонсировал новую военную помощь Киеву на 100 миллионов долларов. Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявлял, что страна может помогать и Израилю, и Украине во время их военных конфликтов. Позже власти США хотели выделят Украине дополнительную помощь в размере 100 миллионов долларов, сообщал Остин. Также в планах было передать стране боеприпасы для артиллерии и средств ПВО.