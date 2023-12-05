Омбудсмен Москалькова сообщила о своей госпитализации

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Комиссия в АП по распределению президентских грантов с участием Сергея Кириенко. Москва, москалькова татьяна
Татьяна Москалькова находится на плановой госпитализации Фото:

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова находится на плановой госпитализации. Об этом омбудсмен сообщила в telegram-канале.

«В настоящее время нахожусь на плановой госпитализации, — написала омбудсмен. Она сообщила, что ей поступает много звонков, люди интересуются состоянием ее здоровья.

О госпитализации Москальковой сообщал МК.RU. По данным издания, омбудсмену предстоит операция. Но не уточняется, какая именно.

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Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова находится на плановой госпитализации. Об этом омбудсмен сообщила в telegram-канале. «В настоящее время нахожусь на плановой госпитализации, — написала омбудсмен. Она сообщила, что ей поступает много звонков, люди интересуются состоянием ее здоровья. О госпитализации Москальковой сообщал МК.RU. По данным издания, омбудсмену предстоит операция. Но не уточняется, какая именно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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