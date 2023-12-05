Омбудсмен Москалькова сообщила о своей госпитализации

05 декабря 2023 в 18:19 Размер текста - 17 +

Татьяна Москалькова находится на плановой госпитализации Фото: Владимир Андреев © URA.RU Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова находится на плановой госпитализации. Об этом омбудсмен сообщила в telegram-канале. «В настоящее время нахожусь на плановой госпитализации, — написала о мбудсмен. Она сообщила, что ей поступает много звонков, люди интересуются состоянием ее здоровья. О госпитализации Москальковой сообщал МК.RU. По данным издания, омбудсмену предстоит операция. Но не уточняется, какая именно.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова находится на плановой госпитализации. Об этом омбудсмен сообщила в telegram-канале. «В настоящее время нахожусь на плановой госпитализации, — написала омбудсмен. Она сообщила, что ей поступает много звонков, люди интересуются состоянием ее здоровья. О госпитализации Москальковой сообщал МК.RU. По данным издания, омбудсмену предстоит операция. Но не уточняется, какая именно.