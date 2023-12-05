Омбудсмен Москалькова сообщила о своей госпитализации

Татьяна Москалькова находится на плановой госпитализации
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова находится на плановой госпитализации. Об этом омбудсмен сообщила в telegram-канале.
«В настоящее время нахожусь на плановой госпитализации, —
О госпитализации Москальковой сообщал
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