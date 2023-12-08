В США захотели создать новую ядерную державу у границ с Россией

The National Interest: Японии придется стать новой ядерной державой

09 декабря 2023 в 08:51 Размер текста - 17 +

Япония могла бы наращивать ядерное вооружение для защиты от России и других внешних угроз, заявил Барри Гевен Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Япония, граничащая с Россией, должна стать ядерной державой, чтобы защищаться от внешних врагов. С такой позицией выступил американский обозреватель Барри Гевен. «Япония достигла исторического перепутья. Она должна разработать ядерное оружие, потому что у нее действительно нет выбора», — подчеркнул Барри Гевен в материале для The National Interest. Он добавил, что Токио может использовать собственный ядерный потенциал для сдерживания соседних держав. В их число он включил Китай, Северную Корею и Россию. Он подчеркнул, что после окончания Второй Мировой войны Япония начала наращивать свои позиции в мире и в настоящий момент Токио уже практически не зависит от США. Ранее Россия вышла из договора о сотрудничестве с Японией по ликвидации ядерного оружия. Договор был связан с сокращением соответствующего вооружения. В ООН отмечали, что над миром нависа ядерная угроза.

Япония, граничащая с Россией, должна стать ядерной державой, чтобы защищаться от внешних врагов. С такой позицией выступил американский обозреватель Барри Гевен. «Япония достигла исторического перепутья. Она должна разработать ядерное оружие, потому что у нее действительно нет выбора», — подчеркнул Барри Гевен в материале для The National Interest. Он добавил, что Токио может использовать собственный ядерный потенциал для сдерживания соседних держав. В их число он включил Китай, Северную Корею и Россию. Он подчеркнул, что после окончания Второй Мировой войны Япония начала наращивать свои позиции в мире и в настоящий момент Токио уже практически не зависит от США. Ранее Россия вышла из договора о сотрудничестве с Японией по ликвидации ядерного оружия. Договор был связан с сокращением соответствующего вооружения. В ООН отмечали, что над миром нависа ядерная угроза.