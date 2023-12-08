08 декабря 2023

В США захотели создать новую ядерную державу у границ с Россией

The National Interest: Японии придется стать новой ядерной державой
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, оружие, ярс, тополь, stock, СНВ, ДСНВ, ядерное
Япония могла бы наращивать ядерное вооружение для защиты от России и других внешних угроз, заявил Барри Гевен Фото:

Япония, граничащая с Россией, должна стать ядерной державой, чтобы защищаться от внешних врагов. С такой позицией выступил американский обозреватель Барри Гевен.

«Япония достигла исторического перепутья. Она должна разработать ядерное оружие, потому что у нее действительно нет выбора», — подчеркнул Барри Гевен в материале для The National Interest.

Он добавил, что Токио может использовать собственный ядерный потенциал для сдерживания соседних держав. В их число он включил Китай, Северную Корею и Россию. Он подчеркнул, что после окончания Второй Мировой войны Япония начала наращивать свои позиции в мире и в настоящий момент Токио уже практически не зависит от США.

Ранее Россия вышла из договора о сотрудничестве с Японией по ликвидации ядерного оружия. Договор был связан с сокращением соответствующего вооружения. В ООН отмечали, что над миром нависа ядерная угроза.

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Япония, граничащая с Россией, должна стать ядерной державой, чтобы защищаться от внешних врагов. С такой позицией выступил американский обозреватель Барри Гевен. «Япония достигла исторического перепутья. Она должна разработать ядерное оружие, потому что у нее действительно нет выбора», — подчеркнул Барри Гевен в материале для The National Interest. Он добавил, что Токио может использовать собственный ядерный потенциал для сдерживания соседних держав. В их число он включил Китай, Северную Корею и Россию. Он подчеркнул, что после окончания Второй Мировой войны Япония начала наращивать свои позиции в мире и в настоящий момент Токио уже практически не зависит от США. Ранее Россия вышла из договора о сотрудничестве с Японией по ликвидации ядерного оружия. Договор был связан с сокращением соответствующего вооружения. В ООН отмечали, что над миром нависа ядерная угроза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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