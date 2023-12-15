В России проведут эксперимент по маркировке ряда детских товаров

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в России пройдет эксперимент по маркировке ряда детских товаров. Он будет осуществлен в сроки с 20 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года. В число маркированных товаров войдут головоломки, куклы и самокаты.
«Эксперимент по маркировке ряда детских товаров пройдет в России с 20 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года», — передает ТАСС информацию из постановления. Известно, что данный эксперимент охватит детские товары в возрастной категории до 14 лет. В их число войдут самокаты, куклы, игрушечные автомобили, головоломки, карточные и настольные игры и многое другое.
Ранее в России с 1 сентября 2023 года ввели обязательную маркировку воды для детского питания. С этого времени все компании должны сообщать об использовании данной продукции. А с 1 марта 2024 года нужно будет информировать о выводе из оборота воды для детского питания.
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