В России проведут эксперимент по маркировке ряда детских товаров

15 декабря 2023 в 21:28 Размер текста - 17 +

Маркировка затронет детские товары в возрастной категории до 14 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в России пройдет эксперимент по маркировке ряда детских товаров. Он будет осуществлен в сроки с 20 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года. В число маркированных товаров войдут головоломки, куклы и самокаты. «Эксперимент по маркировке ряда детских товаров пройдет в России с 20 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года», — передает ТАСС информацию из постановления. Известно, что данный эксперимент охватит детские товары в возрастной категории до 14 лет. В их число войдут самокаты, куклы, игрушечные автомобили, головоломки, карточные и настольные игры и многое другое. Ранее в России с 1 сентября 2023 года ввели обязательную маркировку воды для детского питания. С этого времени все компании должны сообщать об использовании данной продукции. А с 1 марта 2024 года нужно будет информировать о выводе из оборота воды для детского питания.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в России пройдет эксперимент по маркировке ряда детских товаров. Он будет осуществлен в сроки с 20 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года. В число маркированных товаров войдут головоломки, куклы и самокаты. «Эксперимент по маркировке ряда детских товаров пройдет в России с 20 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года», — передает ТАСС информацию из постановления. Известно, что данный эксперимент охватит детские товары в возрастной категории до 14 лет. В их число войдут самокаты, куклы, игрушечные автомобили, головоломки, карточные и настольные игры и многое другое. Ранее в России с 1 сентября 2023 года ввели обязательную маркировку воды для детского питания. С этого времени все компании должны сообщать об использовании данной продукции. А с 1 марта 2024 года нужно будет информировать о выводе из оборота воды для детского питания.